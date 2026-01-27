Vor 81 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das KZ Auschwitz befreit. Die MOPO ist auf Spurensuche gegangen: Wie Täter aus Hamburg das Morden ermöglichten und wie Überlebende den Weg zurück ins Leben fanden.

Es ist schon dunkel, als der Zug mit dem Hamburger Ludwig Bermann und Hunderten anderen Todgeweihten quietschend an der Rampe von Auschwitz-Birkenau hält. Während die Dampflok noch schnaubt, reißen SS-Männer lärmend die Türen der Waggons auf: „Aussteigen! Aussteigen! Schneller. Nicht so lahm, du Judensau!“