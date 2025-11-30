mopo plus logo
Deutsches Schauspielhaus

Zuschauerraum des Deutschen Schauspielhauses: Noch ehe das Licht erlischt, entfaltet sich vor den Augen des Publikums eine Pracht, die an die großen Theater des 19. Jahrhunderts erinnert.

  • St. Georg

125 Jahre Deutsches Schauspielhaus: Applaus, Skandale und ganz viel Drama

In der Kirchenallee gleich beim Hauptbahnhof fällt ein imposantes Gebäude auf, das an ein Palais in Wien denken lässt. Und tatsächlich wurde es von einem berühmten Architekturbüro der k. u. k. Monarchie geplant, dem Atelier Fellner & Helmer. 1899 begannen die Arbeiten, schon im Jahr darauf war das prächtige Bauwerk fertig – am 15. September 1900 wurde es eingeweiht. Die Rede ist vom Deutschen Schauspielhaus, das am vergangenen Sonntag sein 125-jähriges Jubiläum feierte. „Nur nach den höchsten Zielen darf hier der Künstler seine Blicke heben“, sagte zur Eröffnung der erste Intendant, Alfred Freiherr von Berger. Der Anspruch, den dieses Haus an sich selbst erhebt, war also von Anbeginn hoch. Das Deutsche Schauspielhaus gilt heute als eine der herausragenden Bühnen im deutschsprachigen Raum.


