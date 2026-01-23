mopo plus logo
Hire Bene - Plakataktion

Benedikt Grasmann vor seinem Plakat am Dammtor. Foto: Florian Quandt

paidUngewöhnlicher Schritt: Hamburger sucht Arbeit – mit XXL-Plakat!

Zehn Jahre lang schien Arbeitslosigkeit ein Problem von gestern zu sein. Fachkräftemangel war das Thema. Doch das ist vorbei: Die jahrelange Wirtschaftskrise bricht sich Bahn, und das besonders in Hamburg: Im Bundesvergleich ist die Arbeitslosenquote hier in den vergangenen drei Jahren am zweitstärksten gestiegen, liegt jetzt bei 8,2 Prozent. Treffen kann es jeden. Wie schwer die Suche nach Arbeit ist, zeigt das Beispiel von Benedikt Grasmann. Nach dem Jobverlust vor 1,5 Jahren machte er sich keine großen Sorgen. Doch es hagelt nur Absagen. Jetzt geht er einen speziellen Schritt: Grasmann startet in Hamburg eine Plakatkampagne für sich selbst – und nimmt dafür richtig Geld in die Hand.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

