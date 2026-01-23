Zehn Jahre lang schien Arbeitslosigkeit ein Problem von gestern zu sein. Fachkräftemangel war das Thema. Doch das ist vorbei: Die jahrelange Wirtschaftskrise bricht sich Bahn, und das besonders in Hamburg: Im Bundesvergleich ist die Arbeitslosenquote hier in den vergangenen drei Jahren am zweitstärksten gestiegen, liegt jetzt bei 8,2 Prozent. Treffen kann es jeden. Wie schwer die Suche nach Arbeit ist, zeigt das Beispiel von Benedikt Grasmann. Nach dem Jobverlust vor 1,5 Jahren machte er sich keine großen Sorgen. Doch es hagelt nur Absagen. Jetzt geht er einen speziellen Schritt: Grasmann startet in Hamburg eine Plakatkampagne für sich selbst – und nimmt dafür richtig Geld in die Hand.





