Die massiven Wohnungen für Geflüchtete am Mittleren Landweg. Inklusive Lärmschutzmauer.

Die massiven Wohnungen für Geflüchtete am Mittleren Landweg. Inklusive Lärmschutzmauer. Foto: Patrick Sun

paidHindernis Mietenmarkt: So viele Geflüchtete leben noch in städtischen Unterkünften

Das größte Hindernis bei der Integration von Geflüchteten ist in Hamburg nicht die Sprache oder der Arbeitsmarkt, es sind die fehlenden Wohnungen. Das war ein zentrales Problem vor zehn Jahren, als plötzlich mehr als 28.600 Menschen ein Dach über dem Kopf brauchten und Zeltstädte aufgebaut wurden. Aber das Problem besteht bis heute und erschwert die Integration massiv.

