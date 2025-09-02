Das größte Hindernis bei der Integration von Geflüchteten ist in Hamburg nicht die Sprache oder der Arbeitsmarkt, es sind die fehlenden Wohnungen. Das war ein zentrales Problem vor zehn Jahren, als plötzlich mehr als 28.600 Menschen ein Dach über dem Kopf brauchten und Zeltstädte aufgebaut wurden. Aber das Problem besteht bis heute und erschwert die Integration massiv.

