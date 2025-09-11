„Jeder Mensch hat das Recht, sich zu waschen. Doch nicht alle bekommen die Chance dazu.“ Das ist das Motto von GoBanyo, Hamburgs erstem Duschbus für Obdachlose. Das Konzept: Sanitäranlagen dort hinzubringen, wo Bedürftige sie am meisten brauchen. Um den Duschbus der Öffentlichkeit zu zeigen und auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen, stellte der Bus für einen Tag den Duschbetrieb ein und begab sich auf eine Promo-Fahrt durch die Stadt. Die MOPO war bei einem Stopp in der Speicherstadt mit dabei – und erfuhr, was eine Dusche bei den Gästen bewirken kann.





