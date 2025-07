Hilfsaktion für arme Kinder: Wer hat noch einen Schulranzen übrig?

Schulranzen gibt es in allen Formen und Farben – und für einen stolzen Preis: Während der Schulstart für Erstklässler ein aufregender Neuanfang ist, kann er somit besonders bei Eltern mit wenig Einkommen für Kopfzerbrechen sorgen. Bereits zum zehnten Mal möchte eine Hamburger Spendenaktion diesen Familien unter die Arme greifen. So können Hamburger helfen.

Federmäppchen, Turnbeutel und dann natürlich der Schulranzen: Die Liste an Neuanschaffungen für den Schulstart ist lang – und teuer. 250 Euro für einen Ranzen mit Zubehör sind nichts Ungewöhnliches, doch für viele unerschwinglich. „Die Einschulung sollte ein Fest für alle sein, nicht nur für die, deren Eltern es sich leisten können“, sagt Claudia Meister von Hanseatic Help.

„Fairer Schulstart für alle Kinder“: 1800 Schulranzen benötigt

Gemeinsam mit dem Verein Budnianer Hilfe, Budni und mehreren Hamburger Rotary Clubs stellt Hanseatic Help aus diesem Grund bereits zum zehnten Mal die Spendenaktion „Fairer Schulstart für alle Kinder“ auf die Beine. Bei der Aktion werden gut erhaltene Ranzen gesammelt, mit gespendetem Schulmaterial aufgefüllt und an Kinder verteilt, deren Familien Unterstützung brauchen.

Denn die Nachfrage ist groß: 1800 Schulranzen würden laut den Vereinen benötigt. Die Aktion lebt von Spenderinnen und Spendern.

Gebrauchte Schulranzen und Zubehör spenden

Wer also noch einen gebrauchten, gut erhaltenen Ranzen im Keller stehen hat, kann diesen bis Anfang September in jeder Budni-Filiale oder bei Hanseatic Help abgeben. Auch Zubehör wie Federmäppchen, Turnbeutel und Brotdosen kann in Sammelboxen gespendet werden.

Dabei gilt: Früh spenden lohnt sich. Als kleines Dankeschön werden 8000 Tabaluga-Schultüten an Spender verteilt – solange der Vorrat reicht.

Die Spendenaktion feiert in diesem Jahr bereits ihr zehnjähriges Jubiläum. Dabei werden die Organisatoren auch von zahlreichen Partnern unterstützt: So spenden etwa die Bücherhallen 1500 Turnbeutel, der Carlsen Verlag vergibt 3000 Bücher. Die Budnianer Hilfe stellt zusätzlich 5000 Euro für neues Schulmaterial zur Verfügung. (mwi)