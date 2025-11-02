Kleine Läden wie diese gibt es immer weniger: Läden, in denen der Inhaber noch selbst an der Kasse steht und die Kunden fachkundig berät – so wie Andreas Bonertz in seinem „Hamburger Schreibwarenkontor“ in Eimsbüttel. Doch wie so viele Geschäfte rund um die Osterstraße ist auch das Stifte-Paradies in der Karl-Schneider-Passage am Heußweg wegen der Mammut-Baustelle vor der Tür in die Krise geraten. Jetzt hat der Inhaber einen Hilferuf gestartet.

Im Mai hatte Andreas Bonertz schon seinen zweiten Laden an der Osterstraße 158 schließen müssen. Im Sommer riefen Eltern aus der Nachbarschaft dazu auf, Hefte, Ordner und sonstige Unterrichtsmaterialien für das neue Schuljahr nicht im Internet zu bestellen, sondern im „Hamburger Schreibwarenkontor“ direkt zu kaufen.