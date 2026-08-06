Anwohner in Fischbek klagen seit Jahren über sehr schlechten Mobilfunkempfang in ihrer Wohnsiedlung. Von der Politik und den Netzbetreibern fühlen sie sich im Stich gelassen.

Wer in Fischbek aus der S-Bahn steigt, der sieht die Balken für Mobilfunkempfang auf seinem Handy Stück für Stück schwinden. Seit fast zwei Jahren leben die Einwohner des südwestlichen Hamburger Stadtteils praktisch in einem Funkloch – „und keinen interessiert es!“, schimpfen sie. Vor allem für ältere Menschen könne das gefährlich werden. Eine schnelle Lösung ist allerdings nicht in Sicht.

Willkommen in der analogen Welt: Schon der Weg von der S-Bahn-Station bis zur Straße An de Geest wird ohne funktionierende Navigation zur Herausforderung. Mehrere Passanten schwenken ihre Handys suchend durch die Luft – offenbar in der Hoffnung auf besseren Empfang.

Fischbek kämpft seit fast zwei Jahren mit Mobilfunkproblemen

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„Das kennen wir“, sagen die Anwohner und lachen. „Die einzigen Orte mit gutem Empfang sind beim Penny oder an der Kirche. Aber eigentlich ist die Situation überhaupt nicht lustig“, sagt Salih Cirnavuk. „Es geht hier nicht um Luxus. Sobald wir die Wohnung verlassen, sind wir kaum noch erreichbar und praktisch von der Außenwelt abgeschnitten.“

Nachbarin Evgenia Geller erzählt, wie sie in der Wohnung stürzte. „Über mein Handy konnte ich nicht einmal den Rettungsdienst erreichen, deshalb musste ich eine Stunde lang um Hilfe schreien, bevor mich jemand gehört hat.“ Auch ein anderer Anwohner berichtet, wie seine ältere Nachbarin einmal verzweifelt um Hilfe gerufen habe. „Zum Glück habe ich das gehört.“

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Nina Joachim macht sich währenddessen vor allem Sorgen um ihre 89-jährige Mutter. „Was wenn sie draußen stürzt? Mobile Alarmknöpfe funktionieren ja auch nicht, weil die ebenfalls auf eine Sim-Karte angewiesen sind.“

Hamburg gilt als deutschlandweiter Vorreiter beim Mobilfunkausbau

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Eigentlich hat Hamburg den Ruf, Vorreiter beim Mobilfunkausbau zu sein. Bereits im Jahr 2023 waren laut der Bundesnetzagentur 98,4 Prozent der Stadt Hamburg mit 5G ausgestattet. Das ist der bislang schnellste Mobilfunk. Alle Netzbetreiber betonen auch auf MOPO-Nachfrage, dass die Hansestadt allgemein sehr gut versorgt sei.

Vor einem Jahr hätten sie sich bereits an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gewandt, erzählen die wütenden Bewohner, außer einer verströstenden Antwort sei allerdings nichts weiter passiert. Auch die SPD in Neugraben-Fischbek machte in der Vergangenheit bereits vergeblich Druck beim Bezirk.

Fischbek: Vor zwei Jahren wurde der Funkmast in der Siedlung abgebaut

Dem Bezirksamt Harburg ist die Situation bekannt, erklärt eine Sprecherin. Anlässlich von Arbeiten im Neubaugebiet Fischbeker Rethen sei der dortige Vodafone-Mobilfunkmast im November 2024 zurückgebaut worden. Von dort aus hätten auch Telefónica (O2) und Telekom das umliegende Gebiet versorgt. Allerdings habe man weit vor dem Rückbau einen Alternativstandort an der „Röttinger Kaserne“ inklusive eines Besichtigungstermins angeboten. Der zuständige Netzbetreiber, Vodafone, hätte allerdings erst vor Kurzem einen Bauantrag gestellt.

Ein Vodafone-Sprecher bestätigt auf MOPO-Nachfrage, dass die Mobilfunkversorgung in Neugraben-Fischbek schwächer sei, als im restlichen Stadtgebiet. Nach Abbau des Funkmastes habe man im April 2025 übergangsweise eine mobile Sendeanlage am Vossdrift 8 in Betrieb genommen. Diese sorge für eine „passable Grundversorgung“. Telefonieren und Surfen seien also weiterhin möglich.

Bei den Anwohnern ist man da anderer Meinung. Auch die anderen zwei Anbieter überbrücken laut Bezirksamt die Wartezeit mit mobilen Antennenanlagen.

Wann wird endlich der neue Funkmast von Vodafone aufgestellt?

Seit April 2025 liefen die Planungen für einen neuen Funkmast auf Hochtouren, sagt der Vodafone-Sprecher. Dafür habe man zunächst ein geeignetes Grundstück finden müssen, bevor das Unternehmen am 3. Juni 2026 schließlich den Bauantrag im Bezirk einreichte. All das sei ein sehr aufwändiges Verfahren, erklärt er und zählt 20 Schritte auf, die vor Inbetriebnahme des Funkmastes notwendig seien: darunter Finanzierungsplan, Sicherung des Standortes, Genehmigungsverfahren, Auftragserteilung. „Wenn alles glatt geht, werden wir diesen dauerhaften Standort Ende 2027/Anfang 2028 in Betrieb nehmen können.“

Mehr als ein Jahr sollen die Bewohner in Fischbek also weiterhin mit schlechterem Empfang überbrücken. „Das ist wirklich unfassbar“, sagt Cirvanuk. Sie fühlen sich von Politik und den Netzbetreibern im Stich gelassen.