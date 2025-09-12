Das Drama zieht sich seit Monaten hin: Immer wieder stehen die Patienten der zum MVZ Miamedes gehörenden Arztpraxen vor verschlossenen Türen. Weil die Angestellten teils über Wochen keine Gehälter bezahlt bekommen, nehmen sie von ihrem Recht der „Arbeitsrückbehaltung“ Gebrauch. In Bergedorf haben die Angestellten jetzt einen Hilferuf an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) geschrieben – und die Praxis dichtgemacht.

Der Zettel an der Tür der urologischen Praxis in der Bergedorfer Straße 105 ist unmissverständlich. „Liebe Patientinnen und Patienten, es tut uns unendlich leid, Sie in dieser Praxis nicht mehr medizinisch versorgen zu können.“