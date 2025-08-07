mopo plus logo
Die Balkone sind so marode, dass sie zum Teil nicht mehr betreten werden dürfen. Foto: Marius Röer

  • Eimsbüttel

paidHilfe, überall sind Risse! Hamburger Wohngebäude muss teilweise geräumt werden

Die Mieter des SAGA-Wohnkomplexes Nummer 162-184 an der Kieler Straße sind sauer: Seit Jahren, berichten sie, haben sie Probleme mit Schimmel und kleineren Rissen in den Wänden. Doch wirklich etwas passiert sei selten. Inzwischen sind vor allem im Keller wahrhaft riesige Risse aufgetaucht und der Boden bläht sich an einigen Stellen auf. Ein Teil des Gebäudes muss jetzt sogar geräumt werden. Was passiert mit den Bewohnern?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

