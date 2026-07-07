Bis 2014 wurden die Diddl-Produkte von einer Firma aus der Nähe von Hamburg vertrieben. Jetzt feiert die Kult-Maus ein Comeback.

Die Diddl-Maus feiert noch in diesem Sommer ihr Comeback in Deutschland. picture-alliance/Daniel Karmann

In den 90ern klebte sie auf Schulheften und war aus Kinderzimmern kaum wegzudenken: Diddl ist zurück. Die Maus in der Latzhose, erfunden vom Grafiker Thomas Goletz, der in Hamburg lebt, bekommt noch in diesem Sommer neue Produkte.

Lange war es ruhig um die Plüschfigur mit den großen Füßen. Bis 2014 wurden Diddl-Artikel wie Blöcke, Stifte, Tassen und Plüschtiere in Deutschland von der Firma Depesche aus Geesthacht bei Hamburg vertrieben. Danach verschwand die Maus nach und nach aus den Regalen.

Die Diddl-Maus kehrt schon bald zurück

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Doch damit ist nun Schluss: Am 20. Juli 2026 startet der Verkauf neuer Diddl-Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, heißt es auf der Website des Unternehmens. Zunächst hatte „t-online“ berichtet.

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Zu kaufen geben soll es die Artikel unter anderem bei Thalia, Nanu Nana und Vedes, in ausgewählten Müller-Filialen sowie im Spiel- und Schreibwaren-Fachhandel.

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Das soll in der neuen Diddl-Kollektion verkauft werden

Angestoßen wurde das Comeback vom Unternehmen Kontiki. Dort hatte man bereits in Frankreich Diddl-Artikel verkauft – offenbar mit großem Erfolg. Daraufhin wandte sich der Vertrieb an Erfinder Thomas Goletz.

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Die neue Kollektion soll sowohl Kinder als auch erwachsene Nostalgie-Fans ansprechen. Geplant sind unter anderem Plüschtiere, Duftblöcke, Tassen und Schreibwaren. Für alle, die früher Diddl-Blätter gesammelt, getauscht und gehortet haben, dürfte das Comeback also ein kleines Wiedersehen mit der eigenen Kindheit werden. (mp)