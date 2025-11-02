mopo plus logo
Die alte Schule Seilerstraße ist jetzt ein Zentrum für Kreative. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paidTanzen, Malen, Programmieren, Nähen: Das verrückte Künstlerhaus auf St. Pauli

Früher wurde hier gepaukt, was der Lehrer sagte. Heute darf der Geist sich frei entfalten: Die alte Schule in der Seilerstraße auf St. Pauli ist seit wenigen Wochen ein Künstlerhaus. Die MOPO hat Hamburgs neuestes Zentrum für Kreative besucht und sich in den Klassenzimmern, die jetzt „Ateliers“ heißen, umgesehen. Künstler, Musiker, Tänzer, Mode-Retter oder Entwickler – was sind das für Leute, die hier am Werk sind?


