Geschenk gesucht? Kein Obst im Haus und kein Rosenkranz zur Hand? Macht nichts, es gibt ja Automaten. Einige hatten ein Vorleben als Kaugummi- oder Zigarettenspender, andere sind ganz neu auf dem Markt. Hier sind unsere kuriosen Lieblingskästen.

Futter für Bienen

Früher Kaugummi, heute Blumensamen: dieser Bienenfutterautomat steht in Altona Anke Geffers Früher Kaugummi, heute Blumensamen: dieser Bienenfutterautomat steht in Altona

Früher hingen rote Kaugummiautomaten an jeder Ecke, heute sind einige von ihnen umgearbeitet, leuchten gelb und erfüllen einen guten Zweck: Bienenfreunde können Kapseln mit insektenfreundlichen Blumensamen für 50 Cent aus dem Automaten drehen. Zu finden z.B. in Altona (Am Felde 26) oder in der Rindermarkthalle auf St. Pauli.

Box zum Beten

Gemeindesekretärin Petra Blömer vor der Bet Box , einem Automaten für Rosenkränze, in der St. Josephs-Kirche in Wandsbek. Kirchengemeinde St. Joseph/hfr Gemeindesekretärin Petra Blömer vor der Bet Box, einem Automaten für Rosenkränze, in der St. Josephs-Kirche in Wandsbek.

Wohl weltweit einzigartig ist die Bet Box, ein Automat für Rosenkränze. Seit 2013 hängt die Box in der katholischen Kirche St Jospeh in der Witthöftstraße 1 in Wandsbek. „Wir haben schon über 250 Rosenkränze verkauft“, sagt Pastoralreferentin Vera Hofbauer. Die kleinen Rosenkränze kosten zwei, die großen vier Euro. Der Erlös aus dem Verlauf fließt in die Arbeit der Pfarrgemeinde.

Fliesen ziehen

Geschenk auf die Schnelle gesucht? Dann nichts wie hin zum Fliesomaten. Da gibt es für drei und vier Euro hübsche Fliesen mit Hamburg-Motiven. Zu finden sind die Keramikkunst-Kästen z.B. im Lichtmesskino in Ottensen, vor der Keramikwerkstatt im Eppendorfer Weg 158 oder auf dem Ponton vom Cafe Entenwerder 1.

Kunst to go

Dieser Kunst Automat steht vor dem Stadtteilzentrum Brakula in Bramfeld Anke Geffers Dieser Kunst-Automat steht vor dem Stadtteilzentrum Brakula in Bramfeld

Kleine Kunst-Überraschungen kommen aus dem Artomaten. Bemalte Schachteln, Mini-Skulpturen, Basteleien – mit Liebe hergestellte Unikate. Allemal wertvoller, als die Zigaretten, die man hier ursprünglich ziehen konnte. Die vier Hamburger Kunstautomaten stehen z.B. vor dem Brakula in Bramfeld oder am Kulturkiosk an der Blohmstraße im Harburger Binnenhafen.

Eier von Stadthühnern

Die Hühner gehören seit über 30 Jahren zum „Motte-Hühnerhof“ in Ottensen. Eier der freilaufenden Stadthühner bekommen Besucher des kleinen Bauernhofs am Eierautomaten in der Eulenstraße.

Obst rund um die Uhr

Gleich mehrere Obstautomaten gibt es im Alten Land wie hier in Neuenfelde. Anke Geffers Gleich mehrere Obstautomaten gibt es im Alten Land wie hier in Neuenfelde.

Äpfel, Birnen, Kirschen – wer das Obst im Supermarkt vergessen hat, kann es rund um die Uhr im Alten Land aus dem Automaten ziehen. Zum Beispiel in Neuenfelde bei der Fruchttankstelle vom Obsthof Diercks.

Münzen als Souvenir

Andre aus Belgien und Wendy aus der Eifel sind zu Besuch in Hamburg und freuen sich über den Münz-Prägeautomaten und ein Souvenir aus der Hansestadt Anke Geffers Andre aus Belgien und Wendy aus der Eifel sind zu Besuch in Hamburg und freuen sich über den Münz-Prägeautomaten und ein Souvenir aus der Hansestadt

Für einen Euro und fünf Cent formt die Münzpresse Souvenirs mit verschiedenen Motiven. Sammler prägen ihre Hamburg-Schätze in der Hafencity, am Airport, im Hamburg Dungeon oder auf der Cap San Diego.