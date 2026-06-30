Hamburg

Hier stehen bald mehr als 300 neue Fahrradbügel in Hamburgs Norden

Fiona Mancuso Fiona Mancuso
Zahlreiche Fahrräder stehen dicht an einem Fahrradständer am Bahnhof in Henstedt-Ulzburg.
Im Komponistenviertel entstehen neue Fahrradbügel. (Symbolbild)

Ab Juni entstehen an Dutzenden Orten neue Fahrrad- und Lastenradbügel. Dafür müssen sich Anwohnende zeitweise auf Halteverbote, Sperrungen und Einbahnstraßen einstellen.

Im Komponistenviertel in Barmbek-Süd wird weiter umgebaut: Von Juni bis Anfang Oktober 2026 sowie im März und April 2027 sollen Hunderte neue Fahrradbügel aufgestellt werden – inklusive weiterer Verbesserungen für Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität.

Geplant sind 354 Fahrrad- und zehn Lastenradbügel an 34 Standorten im Viertel. Dazu kommen Baumaßnahmen für breitere Gehwege, neue Sitzbänke und Verbesserungen für den Busverkehr.

Hunderte Fahrradbügel für Barmbek-Süd: Hier werden sie gebaut

Die Arbeiten laufen abschnittsweise. Je nach Standort kann es zu Halteverboten, Sperrungen oder temporären Einbahnstraßen kommen. Feuerwehr und Rettungsdienste sollen jederzeit durchkommen.

Gebaut wird hier:

  • Mozartstraße vor Hausnummer 35

  • Weidestraße / Grovestraße

  • Weidestraße / Von-Axen-Straße

  • Imstedt / Von-Axen-Straße / Mozartstraße

  • Humboldtstraße 131

  • Fußgängerüberweg Imstedt

  • Flotowstraße 25a

  • Mozartstraße / Humboldtstraße

  • Humboldtstraße vor Hausnummer 104

  • Bachstraße 98

  • Schumannstraße 41, 43, 49, 57 und 67

Anwohner und Gewerbetreibende werden vorab informiert. Finanziert wird das Projekt von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende im Rahmen des Bündnisses für den Rad- und Fußverkehr.

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