Hier sind Autos künftig tabu: Straße am Stadtpark wird zur Großbaustelle

Die nächste große Hamburger Straßenbaustelle steht in den Startlöchern: Ab Montag, 30. Juni wird die Saarlandstraße für zwei Jahre komplett neugestaltet. Die MOPO erklärt, was sich dort verändern wird, was Autofahrer während der Baustellenzeit wissen müssen und welcher Bereich künftig nur noch Radfahrern und Fußgängern vorbehalten sein wird.

Im Detail geht es um den 1,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Jahnring und der U-Bahn-Station Saarlandstraße. Alle vier Auto-Fahrspuren müssen laut dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) komplett neu saniert werden.

Stadthallenbrücke wird künftig für Autofahrer gesperrt

Radfahrer bekommen künftig breitere Wege, eine direkte Anbindung bis zur U3-Station sowie eine Fahrradstraße im südlichen Bereich der Saarlandstraße. Damit gibt es eine direkte Verbindung zwischen Ring 2 und der U- und S-Bahnstation Barmbek.

Besonders im Fokus: Die Stadthallenbrücke, die die Saarlandstraße mit dem Stadtpark verbindet. Dort dürfen künftig nur noch Radfahrer und Fußgänger unterwegs sein. „Dies geschieht ganz im Sinne der denkmalpflegerischen Verantwortung nach den Vorstellungen Fritz Schumachers“, heißt es in der Begründung des LSBG. Die Sichtachse von der Brücke über das Modellbootbecken bis zum Planetarium würde so gestärkt. Fritz Schumacher war von 1909 bis 1933 Chefarchitekt der Stadt und unter anderem für die Planung des Stadtparks verantwortlich.

Künftig können Autofahrer von der Saarlandstraße aus nur noch rechts in den Südring abbiegen, umgekehrt genauso. Dafür entfällt die an dieser Einmündung aufgestellte Ampel. Der LSBG erhofft sich dadurch einen flüssigeren Verkehr.

Für Stadtparkbesucher gibt es übrigens eine besonders gute Nachricht: Der Fußweg am Eingang Alte Wöhr wird erstmals umfassend beleuchtet. Zudem soll der Bereich der Saarlandstraße mehr begrünt werden. Für die Bauarbeiten sollen allerdings sieben Bäume gefällt werden, 13 werden nachgepflanzt.

Während der Umbauarbeiten sind auch die Hamburger Energienetze mit an Bord, die eine neue Hochspannungsleitung im Untergrund der Saarlandstraße verlegen. Insgesamt soll die Baustelle voraussichtlich bis September 2027 andauern. Während der Bauarbeiten können Autofahrer durchgängig auf einer Spur pro Richtung durch die Saarlandstraße fahren. Die Kosten belaufen sich auf 8,45 Millionen Euro, von denen 1,2 Millionen von den Hamburger Energienetzen übernommen werden.