mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Am Montag wurde mit dem Einbau der neuen Brücke begonnen.

Am Montag wurde mit dem Einbau der neuen Brücke begonnen. Foto: City News TV

paidFür Autos tabu: Hier schwebt Hamburgs neue Vorzeigebrücke über die Elbe

kommentar icon
arrow down

Hamburg gilt als Brückenhauptstadt Europas – fast 2500 Bauwerke überspannen hier Wasser und Straßen, mehr als in Venedig und Amsterdam zusammen. Um den europäischen Spitzenplatz im Guinness-Buch der Rekorde zu verteidigen, hilft es sicherlich, ab und an eine neue aufzustellen. Und so kam am Montag eine weitere hinzu: Ein riesiger Schwimmkran setzte das erste Teilstück einer neuen Brücke ein, die erstmals Rothenburgsort und die HafenCity direkt verbinden wird. Und sie bringt noch eine Besonderheit mit sich.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test