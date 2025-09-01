Hamburg gilt als Brückenhauptstadt Europas – fast 2500 Bauwerke überspannen hier Wasser und Straßen, mehr als in Venedig und Amsterdam zusammen. Um den europäischen Spitzenplatz im Guinness-Buch der Rekorde zu verteidigen, hilft es sicherlich, ab und an eine neue aufzustellen. Und so kam am Montag eine weitere hinzu: Ein riesiger Schwimmkran setzte das erste Teilstück einer neuen Brücke ein, die erstmals Rothenburgsort und die HafenCity direkt verbinden wird. Und sie bringt noch eine Besonderheit mit sich.





