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Ölreserve an Hamburgs Grenze in Sottorf.

Eine große Ölreserve befindet sich in einem Salzstock an Hamburgs Grenze in Sottorf. Foto: dpa / Ulrich Perrey

paidIn Hamburg und im Norden: Hier lagern 20 Millionen Tonnen Öl – unsere eiserne Reserve

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Mitte April bis Mai – ab dann könnte es in Deutschland laut Wirtschaftsministerium langsam zu Engpässen bei der Ölversorgung kommen. Die nationalen Ölreserven, die dann womöglich auf den Markt kommen, lagern zu einem großen Teil in Norddeutschland – ein riesiger Vorrat etwa liegt tief unter der Erde nur wenige Kilometer südlich der Hamburger Stadtgrenze. Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen rund um diese Reserven.


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