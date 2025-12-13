Hier kommen Sie trotz warmer Temperaturen in Weihnachtsstimmung

Temperaturen um die 10 Grad, Regen statt Schnee. Nach weißen Weihnachten sieht es aktuell nicht gerade aus. Und so richtig in Adventsstimmung kommt man bei dem Wetter auch nicht. Und doch gibt es neben der Winterbeleuchtung in der City oder den Weihnachtsmärkten Orte in der Hansestadt, die dabei helfen, in Festtagsstimmung zu kommen. Ein Überblick.

Krippenweg Hamburg: Seit Mittwoch, 10. Dezember, bis Dienstag, 6. Januar 2026, laden die Kirchen in der Hamburger Innenstadt erstmals gemeinsam zu einem besonderen ökumenischen Projekt ein: dem Krippenweg vom Michel bis zum St. Marien-Dom. Die Krippen können besichtigt werden. Weitere Informationen, alle Standorte: www.krippenweg-hamburg.de.

Hamburgs Kirchen bringen Sie in Weihnachtsstimmung

Friedenskirche Eilbek: Im Gemeindehaus der Friedenskirche Eilbek (Papenstraße 70) wird am Samstag, 13. Dezember, ein Advents- bzw. Weihnachtsfilm für Kinder gezeigt. Einlass ist ab 15 Uhr. Filmbeginn um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kinder unter 6 Jahren benötigen die Begleitung eines Erwachsenen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ultrareich dank Russen-Öl : Verstörendes Bekenntnis eines Hamburgers

Verstörendes Bekenntnis eines Hamburgers Block-Prozess : Ein Kronzeuge und noch mehr Widersprüche

Ein Kronzeuge und noch mehr Widersprüche Bald knallt‘s! Das sagen Hamburger zum Böllerverbot

Das sagen Hamburger zum Böllerverbot Qualzuchten: Werden Mops, Bulldogge und Co. jetzt verboten?

Werden Mops, Bulldogge und Co. jetzt verboten? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Klartext vom HSV-Kapitän Poulsen & St. Paulis Stürmer Kaars über die Kiezklub-Krise

Klartext vom HSV-Kapitän Poulsen & St. Paulis Stürmer Kaars über die Kiezklub-Krise 28 Seiten Plan 7: Herrlicher Schlagabtausch bei „Alma Hoppe 3.0“, das „Winterspektakel“ öffnet wieder & ein Fast-Food-Geheimtipp

Kirchengemeinde St. Katharinen: Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium gehört zu den bekanntesten Werken der europäischen Musikgeschichte. Die jährliche Aufführung ist diesmal am 13. Dezember im Katharinenkirchhof 1. Los geht’s um 17 Uhr. Reservierungen unter: https://katharinenkirche.reservix.de

Am Mittwoch, 24. Dezember, um 12 Uhr gibt es in der Hauptkirche St. Katharinen das Weihnachtsspecial „Katharinakunterbunt“. Bei dem kunterbunten Mitmachkrippenspiel für Klein und Groß muss niemand die Füße stillhalten. Die Idee: die Weihnachtsgeschichte gemeinsam erleben. Egal ob Hirte, Schaf, Engel oder König: Jeder und jede bekommt eine Rolle und wird Teil der vertrauten Geschichte aus dem Stall von Bethlehem. Weitere Informationen: www.katharinen-hamburg.de

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium – ein Muss in der Adventszeit

St. Johannis-Harvestehude: Auch in der Heimhuder Straße 92 ertönt am 13. Dezember um 19 Uhr Bachs Weihnachtsoratorium. Reservierungen bei der Konzertkasse Gerdes (040) 453326.

Ev.-Luth. Paulus-Kirchengemeinde Altona: Am ersten Ferientag, dem 17. Dezember, wird Bei der Pauluskirche 2 Weihnachtsbaumschmuck gebastelt. Uhrzeit: 14 bis 16.30 Uhr.

Kirchengemeinde Blankenese: Am Sonntag, 21. Dezember, um 11.30 Uhr gibt es im Mühlenberger Weg 66 einen

Familiengottesdienst mit Lesung. Er wird begleitet vom Geiger Matthias Lohmann. Der Autor Leuw von Katzenstein liest aus seiner Piratengeschichte „Wie der blutige Buckelbert das Christkind stahl“. Weitere Informationen: https://www.blankeneser-kirche.de/

Marktkirche Poppenbüttel: Eine auf die kindliche Geduld abgepasste Version von Bachs Weihnachtsoratorium wird am 21. Dezember um 16 Uhr in der Kirche am Poppenbüttler Markt 2 aufgeführt. Karten über Pretix und an der Abendkasse.

Kuscheltierandacht, Last-Minute-Keksebacken, Mitmach-Krippenspiele: das bunte Programm in Hamburgs Kirchen

Lutherkirche Eißendorf: Am Mittwoch, 24. Dezember, um 10 Uhr gibt es im Kirchenhang 21 eine Kuscheltierandacht mit Pastorin Leimbach-Peters. Im Stall von Bethlehem waren Ochse und Esel zu Besuch. Doch warum nicht auch Teddybären, Stoffhunde, Affen? Jedes Kuscheltier ist willkommen. Diese kurze Andacht ist besonders für ganz kleine Kinder geeignet. Weitere Informationen: www.kirche-harburg-mitte.de

Johanneskirche Rissen: Die Kirche am Raalandsweg 5 hilft am 24. Dezember, die Zeit bis zur Bescherung zu überbrücken. Um 11 Uhr heißt es: „Wir warten aufs Christkind“. Der Kinderchor und der Weihnachtschor singen unter Begleitung von Bläsern und Streichern Lieder zum Zuhören – und zum Mitsingen. Weitere Informationen: https://www.johannesgemeinde.de/

Hauptkirchengemeinde St. Trinitatis: Auch in Altonas Hauptkirche in der Kirchenstraße 40 sind Jung und Alt am 24. Dezember zum Mitmach-Krippenspiel eingeladen, um die Weihnachtsgeschichte gemeinsam lebendig werden zu lassen. Los geht’s um 14.30 Uhr. Der Posaunenchor St. Trinitatis unter Leitung von Doris Möller wird das Geschehen begleiten. Mit Pastor Torsten Morche und Kantorin Dr. Maryam Haiawi. Weitere Informationen: https://www.hauptkirche-altona.de/termine.html

Friedhof Blankenese: Eine stimmungsvolle Lichterandacht gestalten Diakonin Anika Höber und Friedhofsleiterin Sieglinde Schmidt in der weihnachtlichen Kapelle am Mittwoch, 24. Dezember, um 15 Uhr, im Sülldorfer Kirchenweg 151. Nach der Andacht Gang mit Kerzenschein durch den Begräbniswald und gemeinsames Singen. Weitere Informationen: https://www.blankeneser-kirche.de/uploads/QdKQ8Xrg/Gemeindebrief_156.pdf

Weihnachten für Singles: Die Flottbeker Kirche lädt Alleinstehende zur Heiligabendfeier

Kirchengemeinde St. Markus-Hoheluft: Falls die Plätzchen schon alle aufgeputzt sind, kann man in der Heiderstraße 1 am 19. Dezember zwischen 11 und 14 Uhr noch beim „Last Minute Kimmix“ in letzter Minute noch Kekse backen und kleine Sachen basteln. Teilnahmepreis: 2 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Kunstgeheimnisse entdecken: Perfekte Tour bei Schietwetter

Am Weihnachtstag bietet St. Markus ein Krippenspiel in den Straßen von Hoheluft. Bei dem Rundweg geht es zwischen 15 und 17.30 Uhr durch die Gemeinde. Startpunkt ist entweder die Grundschule Hoheluft oder der Kirchplatz, enden wird dann jeder Rundgang in der Kirche St. Markus. Eine Teilnahme ist nur mit Online-Anmeldung möglich. Weitere Informationen: https://www.stmarkushoheluft.de/

Kirche in Flottbek: Auf dem Bugenhagen-Campus, Bei der Flottbeker Mühle 25b, gibt es am 24. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr eine Heiligabendfeier mit buntem Programm, Bescherung und Kartoffelsalat mit Würstchen für Alleinstehende. Anmeldung: Stefan März, Tel. (040) 898 079 73 oder E-Mail: stefan.maerz@kirche-in-flottbek.de Weitere Informationen: https://www.kirche-in-flottbek.de/ueber-uns/einrichtungen/bugenhagencampus. Der Bugenhagen-Campus Groß Flottbek ist ein generationsübergreifender Begegnungsort der Gemeinde und Ausgangspunkt zahlreicher sozialdiakonischer Aktivitäten.