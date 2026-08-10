Neue Ladesäulen der Hamburger Energiewerke beschleunigen das Aufladen von E-Autos in Hamburg. Wo sie jetzt zum Einsatz kommen.

Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) und Michael Prinz, Geschäftsführer der Hamburger Energiewerke, stellen die neuen Ladesäulen vor. Ann-Christin Busch

Kurz zum Sport oder zum Arzt und dabei das E-Auto laden: Die Hamburger Energiewerke wollen das jetzt mit neuen Ladeplätzen möglich machen. Einer der ersten Pilotstandorte wurde am Montag in Altona eingeweiht.

An den neuen Ladesäulen können E-Autobesitzer ihre Fahrzeuge deutlich schneller laden als an einer klassischen AC-Ladesäule. Die neuen sogenannten „Low-DC-Ladesäulen“ mit bis zu 50 kW sind eine Zwischenlösung zwischen klassischen Ladesäulen mit bis zu 22 kW und „High-Power-Chargern“ mit bis zu 150 kW.

An den neuen Ladesäulen sollen E-Fahrzeuge innerhalb von zwei bis drei Stunden geladen werden können. „Sie können einkaufen gehen oder zum Arzt und dabei ihr Auto laden“, erklärt Michael Prinz, Geschäftsführer der Hamburger Energiewerke, die Idee.

Anzeige

E-Autos in Hamburg: Hier können Autofahrer jetzt schneller laden

Entsprechend sollen die neuen Ladesäulen vor allem in Gebieten mit Geschäften und Arztpraxen in der Umgebung aufgestellt werden. Auch für das städtische Energienetz bieten sie einen Vorteil: Sie belasten das Netz weniger als die High-Power-Charger.

Anzeige

Der erste Standort befindet sich in der Paul-Sorge-Straße in Niendorf, ein weiterer wurde am Montag in der Grünebergstraße in Altona eingeweiht. Weitere 13 Ladesäulen sind bereits in Planung, unter anderem in Wandsbek.

Mehr als 2800 Ladepunkte bis Mitte 2027

Anzeige

„Mit diesem Pilotprojekt zeigt Hamburg, dass neue Lösungen bei uns früh unter realen Bedingungen erprobt werden können“, sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD), die die Ladesäule mit vorstellte.

Für den Ausbau der Ladesäulen ist das Tochterunternehmen Hamburger Energiewerke Mobil (HEnW Mobil) zuständig. Inzwischen sind mehr als 2300 städtische Ladepunkte in Betrieb – bis Mitte 2027 sollen es mehr als 2800 werden.

Der Bedarf an Ladesäulen in Hamburg steigt: In diesem Jahr verzeichnete HEnW Mobil bereits eine Million Ladevorgänge – 22 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2025. Auch die Zahl der E-Autozulassungen steigt. Fast jede dritte Neuzulassung in Hamburg ist inzwischen ein Elektrofahrzeug.



