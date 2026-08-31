Streetfood aus Taiwan – der Foodtruck auf dem Wochenmarkt in Eppendorf war gut besucht. Doch nun ist Schluss. Das sind die Gründe.

Die Wan Tan sind besonders beliebt: Vor dem Foodtruck „Private Kitchen“ bildeten sich immer wieder Warteschlangen. Auch die Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto war hier gerne zu Gast. Trotzdem ist nun, nach sieben Jahren, Schluss. Die MOPO hat mit der Inhaberin über die Gründe gesprochen.

Die Warteschlange war lang, am Samstag. Die Stammgäste wollten noch mal Abschied nehmen, warteten teils mehr als eine Stunde. Zum letzten Mal stand Inhaberin Yellena Shin-Yi Wu in ihrer „Private Kitchen“ auf dem Wochenmarkt am Marie-Jonas-Platz (Eppendorf). Die 43-Jährige macht Schluss, verkauft ihren Foodtruck.

Inhaberin verkauft ihren Foodtruck „Private Kitchen“

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Sieben Jahre lang gab es bei ihr Nudelsuppe mit geschmortem Rind, Wan Tans (gefüllte Teigtaschen) in Chiliöl oder Sesam-Nudeln. Auch Spitzenköchin Cornelia Poletto nannte die „Private Kitchen“ ihren Lieblings-Streetfood-Truck: „Fast jeden Dienstag hole ich mir hier eine Wan-Tan-Suppe“, verriet sie mal der MOPO. Auch auf dem Wochenmarkt in St. Georg stand der Truck regelmäßig.

Die Wan-Tan-Suppe gehörte zu den Bestsellern. Florian Quandt

Trotzdem nun das Aus: „Ich muss die Reißleine ziehen“, sagt Yellena Shin-Yi Wu zur MOPO. „Momentan ist mir das alles zu viel als Selbstständige.“ 14 bis 15 Stunden arbeite sie am Tag. „Ich mache nahezu alles alleine, den Einkauf, das Kochen, den Abwasch, die Buchhaltung. Es ist kurz vor dem Burnout bei mir.“ Die Arbeit im Foodtruck sei auf Dauer „unglaublich anstrengend“. Es sei schwierig, passende Mitarbeiter zu finden. „Und ich habe auch hohe Ansprüche“, so die Gastronomin.

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Nun wolle sie erst mal „ein Päuschen einlegen“. Die Gäste sind betrübt: „Wir werden euch schwer vermissen. Für uns sind eure Rindfleisch-Nudelsuppen die besten außerhalb von Taiwan“, kommentiert jemand bei Social Media. „Das war eine ganz große Konstante in meinem Leben, freitags zu dir zu kommen“, schreibt jemand anderes.

Doch es soll ein Wiedersehen geben. Ganz spruchreif sei es noch nicht, aber: „Ich plane was neues in Richtung Onlineshop“, sagt Yellena Shin-Yi Wu. Die Kunden sollen ihr Essen dann online vorbestellen können, selbst abholen und zu Hause aufwärmen. „Ich will nicht aufgeben, ich liebe das Kochen und die taiwanesische Küche.“