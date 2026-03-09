Ein Gebäude, das wie kaum ein anderes für den Hamburger Handel und seinen Reichtum steht, wird nun die erste zentral gelegene Adresse für ein ganz spezielles, lange verbotenes Handelsgut: Hier eröffnet demnächst ein Cannabis-Club seine Ausgabestelle.

Das Cannabis gibt es bald im Chilehaus in der Innenstadt, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Hanseatisches Understatement verbinden die Macher des Anbauvereins mit der Adresse allerdings nicht. „Wir sind der repräsentativste Socialclub Deutschlands und haben eine der repräsentativsten Immobilien Hamburgs gewählt“, tönt Surup Otman von „VfG420“ – was den Verein zu einem der Anbauer mit den sperrigsten Namen macht.

Cannabis aus den Vierlanden im Chilehaus