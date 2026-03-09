mopo plus logo
Chilehaus

Ausgerechnet im ehrenwerten Chilehaus eröffnet jetzt die Ausgabestelle eines Cannabisclubs. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Stimmungsbilder1 Meyer

  • Hamburg-Altstadt

paidHier gibts sogar Balkon-Stecklinge für Jedermann: Cannabis Club startet im Chilehaus

Ein Gebäude, das wie kaum ein anderes für den Hamburger Handel und seinen Reichtum steht, wird nun die erste zentral gelegene Adresse für ein ganz spezielles, lange verbotenes Handelsgut: Hier eröffnet demnächst ein Cannabis-Club seine Ausgabestelle.

Das Cannabis gibt es bald im Chilehaus in der Innenstadt, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Hanseatisches Understatement verbinden die Macher des Anbauvereins mit der Adresse allerdings nicht. „Wir sind der repräsentativste Socialclub Deutschlands und haben eine der repräsentativsten Immobilien Hamburgs gewählt“, tönt Surup Otman von „VfG420“ – was den Verein zu einem der Anbauer mit den sperrigsten Namen macht.

Cannabis aus den Vierlanden im Chilehaus

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

