Hier gibt es noch Jugendreisen für den Sommer – mit Zuschuss vom Staat

Planschen vor Sylt, Abenteuer auf Neuwerk oder frische Bergluft im Harz: Jugendreisen sind für viele Hamburger Kinder in den Sommerferien eine Chance, den Alltag hinter sich zu lassen – und das für kleines Geld. Das Jugenderholungswerk Hamburg e.V. hat für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen sogar noch freie Plätze in diesem Jahr zu vergeben.

Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 13 Jahren können in den Insel Camps auf Amrum, Sylt und Neuwerk die Nordsee hautnah erleben. Hier stehen Bewegung, Gemeinschaft und Abenteuer im Mittelpunkt.

Für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren bieten die Sport- und Schwimmcamps Abwechslung. Neue Sportarten ausprobieren, gemeinsam aktiv sein und gleichzeitig die Ferien genießen, dafür ist ausreichend Zeit eingeplant. Für Mädchen gibt es noch freie Plätze bei den folgenden Angeboten: Surf Camp in Scharbeutz, Schwimm Camp im Harz ,Sport Camp in Schönhagen an der Ostsee.

Zuschüsse für Jugendreisen

Kinder im Alter von neun bis 11 Jahren können in Ulsnis an der Schlei abwechslungsreiche Urlaubstage verbringen. Neben Badespaß stehen gemeinsames Kochen, Spielen und viele weitere Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Alle Infos zu den Reisen sowie das Anmeldeformular finden Sie hier.

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Ebenso sind vereinzelt noch Restplätze auf weiteren Sommerreisen verfügbar. Da die Nachfrage laut des Jugenderholungswerks weiterhin sehr hoch ist, stehen die verbliebenen Plätze ausschließlich zuschussberechtigten Kindern und Jugendlichen zur Verfügung.

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Für sie beträgt der Teilnahmebeitrag 70,50 Euro für zwei Wochen beziehungsweise 105 Euro für drei Wochen. Ob eine Zuschussberechtigung vorliegt, können Familien online prüfen. Wichtig zu wissen: Die meisten Alleinerziehenden sind zuschussberechtigt. Und auch viele Eltern, die kein Wohngeld oder keinen Kinderzuschlag erhalten, können einen Zuschuss bekommen. (mp)