Ein spanischer Künstler verewigt Hafenarbeiter im Binnenhafen.

Ein spanischer Künstler verewigt aktuell Hafenarbeiter im Binnenhafen mit einem Mural. Foto: Walls Can Dance

  • Harburg

paidHier entsteht gerade neue Wand-Kunst: Graffiti-Helden lassen Harburg tanzen

Wer sich bisher selten auf die südliche Elbseite verirrt hat, der bekommt aktuell einen hervorragenden Anlass: Derzeit malen internationale und Hamburger Künstler gigantische Bilder auf Hauswände und Mauern in Harburg. Einige Motive sind bereits fertig, bei anderen kann jeder noch live erleben, wie mit Dose, Pinsel und Rolle große Kunst entsteht und Harburg sich immer mehr einen Namen in Urban Art macht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

