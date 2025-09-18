Wer sich bisher selten auf die südliche Elbseite verirrt hat, der bekommt aktuell einen hervorragenden Anlass: Derzeit malen internationale und Hamburger Künstler gigantische Bilder auf Hauswände und Mauern in Harburg. Einige Motive sind bereits fertig, bei anderen kann jeder noch live erleben, wie mit Dose, Pinsel und Rolle große Kunst entsteht und Harburg sich immer mehr einen Namen in Urban Art macht.





