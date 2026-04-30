Grün, ruhig, bezahlbar: Hier entstehen mehr als 200 neue Wohnungen

Richtfest in Eißendorf: Am Lichtenauerweg entstehen 216 Wohnungen und eine Kita. Fertig werden soll das neue Quartier im kommenden Jahr.

Zusammenfassung:

Neues Quartier in Eißendorf mit 216 Wohnungen und einer Kita entsteht am Lichtenauerweg.

69 Wohnungen sind öffentlich gefördert, 147 frei finanziert, 70 barrierefrei geplant.

Nachhaltiges Konzept mit Solaranlagen, Eisspeicher, autofreien Wegen, und begrünten Innenhöfen.

Das städtische Wohnungsunternehmen SAGA baut vier Mehrfamilienhäuser mit je drei bis vier Geschossen – 69 Wohnungen werden öffentlich gefördert, 147 frei finanziert und vermietet. Alle Wohnungen erhalten einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. 70 Wohnungen sind barrierefrei geplant. 2027 sollen bereits die ersten Mieter einziehen. In der Kita sollen insgesamt 120 Kinder Platz finden.

SAGA-Vorstand Snezana Michaelis lobt das „breit gefächerte Angebot“ im Quartier. Der Mix aus gefördertem und freiem Wohnraum, barrierefreien Wohnungen und Kita schaffe gute Bedingungen für die Nachbarschaft.

SAGA-Wohnungen: Solaranlagen und Eisspeicher

Das Konzept setzt auf Nachhaltigkeit – auch bei der Energiegewinnung: Geplant sind unter anderem Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern und ein sogenannter Eisspeicher zur Energieversorgung. Neben den Wohnungen entstehen auch autofreie Wege, begrünte Innenhöfe mit Spiel- und Aufenthaltsflächen und Sitzmöglichkeiten im Außenraum. Zum Quartier gehören auch 209 Stellplätze in einer Tiefgarage und 280 Fahrradstellplätze.

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Harburgs Bezirksamtsleiter Christian Carstensen sprach von einem „sehr guten Signal“. Es entstehe dringend benötigter Wohnraum. Der Neubau soll auf einem früheren Sportgelände stehen, das die SAGA schon 2022 übernommen hatte. (mp)