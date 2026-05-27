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Hermannstal-Innenhof neuer SAGA-Wohnungen

Die SAGA baut 132 neue geförderte Wohnungen im südlichen Teil Horns. Foto: NH Studio Hamburg

  • Hamburg

Hier baut die SAGA 132 günstige Wohnungen für Singles und Familien

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Die SAGA baut in der nördlichen Riedsiedlung in Horn 132 neue Sozialwohnungen. Jetzt wurde Richtfest gefeiert. Die ersten Mieter sollen Anfang 2027 einziehen.

In der nördlichen Riedsiedlung in Horn hat die SAGA Richtfest für 132 öffentlich geförderte Wohnungen gefeiert. Die Anfangsmiete soll bei 7,10 Euro netto kalt pro Quadratmeter liegen. Angeboten werden Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen für Singles, Paare und Familien.

Begrünte Dächer und Photovoltaik

Die Neubauten entstehen im Effizienzhaus-55-Standard. Geplant sind begrünte Flachdächer mit Photovoltaikanlagen, Fernwärmeversorgung und Dachterrassen. Alle Häuser bekommen Aufzüge. 32 Wohnungen werden komplett barrierefrei, die übrigen erhalten eine barrierearme Grundausstattung.

Abschluss eines Großprojekts

Zur Anlage gehören außerdem 46 Stellplätze in einer Tiefgarage und rund 300 Fahrradstellplätze. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2027 geplant.

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Mit dem Neubau endet nach rund 25 Jahren die Entwicklung der ehemaligen Riedsiedlung. Das Quartier liegt zwischen Hermannstal, Vierbergen, Legienstraße und dem Helma-Steinbach-Weg.

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