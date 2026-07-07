Zum Abschluss des Semesters stellen die Studierenden der HFBK ihre Abschlussprojekte aus.

Die Hochschule für bildende Künste befindet sich im Stadtteil Uhlenhorst. Hier findet am Wochenende der Rundgang statt. (Archivbild) picture alliance/dpa | Markus Scholz

Sie sind Hamburgs künstlerischer Nachwuchs und zeigen, was sie draufhaben: Die mehr als 200 Absolvent:innen des Studienjahrs 2025/26 stellen am Wochenende ihre Kunst auf dem Hauptcampus der Hochschule für bildende Künste (HFBK) aus.

Am Donnerstag wird die Ausstellung um 19 Uhr in der Aula auf dem Hauptcampus (Lerchenfeld 2) eröffnet. Am Eröffnungsabend werden der mit 15.000 Euro dotierte Karl-H.-Ditze-Preis für die beste Abschlussarbeit sowie der mit 10.000 Euro dotierte HFBK-Filmpreis für den besten Abschlussfilm verliehen. Ab 22 Uhr ist die Ausstellung für Freunde und Familie von HFBK-Studierenden geöffnet.

HFBK: Kunstausstellung mit Abschlussarbeiten

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Von Freitag bis Sonntag (jeweils 14 bis 20 Uhr) hat die Ausstellung auf dem Hauptcampus im Lerchenfeld 2 geöffnet, der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es Vorträge, Performances und Filme.

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Weitere Ausstellungen sind auch im Master-Atelierhaus Lerchenfeld 2a, im Filmhaus Finkenau 42 sowie an der Wartenau 15 zu sehen. (js)