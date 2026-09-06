Sie ist das neue Gesicht der CDU: Franziska Oppermann aus Hamburg ist am Sonntagabend omnipräsent im TV. Dort erklärt sie die Niederlage ihrer Partei in Sachsen-Anhalt. Denn Oppermann ist seit Kurzem Generalsekretärin unter Parteichef Friedrich Merz. Möglich machte das der Rücktritt von Jens Spahn. Wer ist die 44-Jährige, die trotz des desaströsen Ergebnisses ihrer Partei gelassen und souverän auftrat?

Seit Ende Juli ist die 44-Jährige neue Generalsekretärin der CDU. Sie folgte auf Carsten Linnemann, der im Zuge der Rochade nach Jens Spahns Rücktritt ins Kabinett einzog. Als Bundesschatzmeisterin arbeitete Hoppermann bislang eher im Hintergrund, war damit aber zugleich Mitglied des CDU-Präsidiums.

Franziska Hoppermann sitzt seit 2021 für Hamburg-Wandsbek im Bundestag

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Die Diplomkauffrau sitzt seit 2021 für den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek im Bundestag. Sie gehört dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung an. Außerdem leitet sie die Enquete-Kommission Corona, die helfen soll, Deutschland besser auf mögliche künftige Pandemien vorzubereiten.

Franziska Hoppermann spricht am Wahlabend vor Kameras im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Christoph Soeder / DPA

Hoppermann stehe für eine moderne, zugewandte und leistungsstarke CDU, die Vertrauen schaffe und Zukunft gestalte, freute sich Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering anlässlich ihres Karrieresprungs.

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„Schon als Kind habe ich meinen Großvater bewundert, der lange Jahre Bundestagsabgeordneter gewesen war“, schreibt Hoppermann auf ihrer Internetseite. Politik sei immer ein großer, alltäglicher Bestandteil ihres Familienlebens gewesen. „Mir war früh klar, dass ich mich einbringen, mein Umfeld und das gesellschaftliche Miteinander mitgestalten will.“

Franziska Hoppermann: Wunschkandidatin von Friedrich Merz

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Hoppermann trat 1998 in die Junge Union und ein Jahr später in die CDU ein. Seit 2022 gehörte sie dem Bundesvorstand der CDU an. Als Julia Klöckner nach der Bundestagswahl im Februar 2025 das Amt als Bundesschatzmeisterin der CDU aufgab, weil sie Bundestagspräsidentin wurde, war Hoppermann die Wunschkandidatin von Merz für die Nachfolge. In ihrer Heimatstadt Hamburg ist sie Vorsitzende der Frauen Union. Von 2004 bis zum Einzug in den Bundestag 2021 machte sie Kommunalpolitik in der Bezirksversammlung Wandsbek.

Generalsekretäre sind zentral, wenn es darum geht, die Partei nach außen zu vertreten. Dass Merz sich für Hoppermann als „Gesicht“ der CDU entschieden hat, wurde auch als Signal gewertet, Frauen mehr Macht in Führungspositionen zu geben. Ein Blick auf ihre Vorgängerinnen zeigt, dass der Posten durchaus ein Sprungbrett sein kann: Auch Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer hatten diesen Posten schon inne.

Hoppermanns zweite große Leidenschaft nach der Politik ist die klassische Musik, wie sie im Internet schreibt. Schon mit vier Jahren begann die Mutter eines erwachsenen Sohnes demnach Klavier zu spielen, später kam das Cello hinzu. Sie nahm einige Jahre Gesangsunterricht und singt heute als Solistin, in kleineren Vokalensembles und größeren Kammerchören Gottesdienste und Konzerte. Mit der Doppelbelastung als Bundestagsabgeordnete und CDU-Generalsekretärin dürfte die Zeit dafür knapper werden. (dpa/mn)