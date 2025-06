Heute 34 Grad in Hamburg – dann „kräftige Gewitter“ und Temperatursturz

Die Sonne knallt vom Himmel, die Temperaturen klettern in Hamburg weit über 30 Grad: Auch am Sonntag darf die Sonnencreme und genügend Trinken nicht vergessen werden. Doch schon am Abend kommt ein Wetterumschwung – inklusive Gewitter und Temperatursturz.

Nachdem am Samstag bereits die 30-Grad-Marke geknackt wurde, wird es am Sonntag noch eine Spur heißer: 34 Grad werden in Hamburg erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei startet der Sonntag zwar mit viel Sonne, im Tagesverlauf ziehen dann aber Wolken auf, die am Nachmittag und Abend auch Schauer und teils kräftige Gewitter im Gepäck haben. Die Nacht bleibt entsprechend ungemütlich im Norden bei Tiefsttemperaturen zwischen 15 und 17 Grad.

Gewitter und Schauer erwartet

Auch die neue Woche startet wechselhaft: Gelegentlich zeigt sich die Sonne am Montag, ansonsten werden zeitweise Schauer und erneut kräftige Gewitter erwartet. Nach einem heißen Wochenende folgt ab Montag ein Temperatursturz. 19 Grad sind für Hamburg angesagt, an der See muss mit stürmischen Böen gerechnet werden. Auch in der Nacht sind Auflockerungen selten, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 14 Grad.

Der Dienstag bietet wenig Veränderung: Wolken verdecken die Sonne, es kann zeitweise regnen. Für Hamburg sind erneut 19 Grad angesagt, nachts werden 13 Grad erwartet. Auch der Mittwoch startet mit einem Wolken-Regen-Mix, später werden aber Auflockerungen erwartet. Zudem soll es mit 25 Grad in Hamburg wieder wärmer werden. (mw)