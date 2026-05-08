Es war der 26. April. Ein herrlicher Sonntag in Hamburg. 15.521 Läuferinnen und Läufer erreichen bei der 40. Auflage des Marathons das Ziel. Die 42,195 Kilometer, sie sind für viele das ultimative Erlebnis, die Erfüllung eines Lebenstraums. Hendrik Schmidt gehört zu den Schnelleren an diesem Tag. Einem Tag, der fast der letzte in seinem Leben geworden wäre. Um 12.06 Uhr hatte er die Ziellinie überquert. Wenige Momente später blieb sein Herz stehen.





