Neue Alsterpavillon-Betreiber wollen „Herz von Hamburg“ wiederauferstehen lassen

Der Alsterpavillon bekommt neue Betreiber – und ein neues Konzept: Die Gruppen um Hannes Schröder („Küchenfreunde“) und Niklas Nordmann (Ratsherrn-Brauerei) haben den Zuschlag für das Gebäude am Jungfernstieg erhalten. Der Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 40 Jahren wurde am 20. Juni unterzeichnet.

Der aktuelle Betrieb läuft zunächst noch bis Ende Oktober unter dem bisherigen Betreiber weiter. Ab November 2025 sollen Umbaumaßnahmen beginnen: Der Pavillon soll nach historischem Vorbild neu gestaltet werden. Architekt Giorgio Gullotta will sich dabei an Ferdinand Streb orientieren, der das Gebäude in den 50er Jahren entworfen hat.

Ab Frühsommer 2026 soll der umgebaute Pavillon mit rund 700 Sitzplätzen dann seine Türen öffnen. Geplant ist, neben saisonalen Speisen und regionalem Bier auch kulturelle Veranstaltungen anzubieten.

Im Ausschreibungsverfahren der Stadt Hamburg hatte sich das Konsortium aus „Küchenfreunden“ und Ratsherrn gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt. Ausschlaggebend war laut Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen unter anderem die geplante Nutzung des Dachs für kulturelle Angebote.

Der Alsterpavillon wurde im Laufe seiner Geschichte mehrmals um- und neugebaut. Er wird in diesem Jahr 226 Jahre alt. (mm)