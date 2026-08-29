Das letzte August-Wochenende bringt im Norden Wolken und Regen mit sich. Einige Orte müssen sich laut dem Deutschen Wetterdienst besonders auf stürmisches Wetter einstellen.

In Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich die Menschen am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag- und Sonntagvormittag vor vereinzelten starken Gewittern und Starkregen. Dann soll es aber auflockern und auch länger trocken bleiben.

An der Nordseeküste wird es laut dem DWD dieses Wochenende stürmisch. Dort kann es am Samstagmorgen nicht nur zu Schauern, sondern auch zu starken Windböen kommen. Der wolkenverhangene Himmel kühlt Hamburg und Schleswig-Holstein ein wenig ab. Es sollen geringere Höchsttemperaturen als am Vortag erreicht werden – um die 23 Grad. Im Laufe des Tages soll es auch längere trockene Abschnitte geben.

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Bereits in der Nacht zu Sonntag sollen wieder mehr Regenwolken aufkommen. Der DWD sagt einen regnerischen und stark bewölkten Sonntagmorgen vorher. An der Nordseeküste könne es wieder zu Gewittern kommen. Am Nachmittag sollen sich die Regenwolken ein wenig auflösen, dann können wieder Temperaturen um 23 Grad erreicht werden. Zum Start der neuen Woche sollen dann erneut Regenwolken ins Land ziehen.

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Regnerischer Start in die neue Woche

In der Nacht zum Montag ziehen Wolken auf, die besonders an der Nordsee teils kräftige Schauer im Gepäck haben. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen. Dabei sinken die Temperaturen auf etwa 13 Grad. Auch tagsüber muss bei 23 Grad mit teils kräftigeren Schauern gerechnet werden. Blitz und Donner sind ebenfalls möglich.

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Der Dienstag bietet wenig Abwechslung: Dichte Wolken, Regenschauer und vereinzelte Gewitter stehen auf dem Programm. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad, dazu weht an den Küsten ein frischer bis starker Wind aus Südwest. (dpa/mp)