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Ricarda Belmar (35) vor ihrem „Lost in St. Pauli“-Appartementhaus direkt an der Davidstraße/ Ecke Herbertstraße.

Ricarda Belmar (35) vor ihrem „Lost in St. Pauli“-Appartementhaus direkt an der Davidstraße/ Ecke Herbertstraße. Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

paidHerbergsmutter vom Kiez: „Halt dich an meine Regeln, oder du fliegst“

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Ricarda Belmar ist Gastgeberin, Hausmeisterin, Psychologin und manchmal auch Tatortreinigerin. Auf dem Kiez kauft sie alte Bordelle, baut sie zu Ferienwohnungen um und sammelt nebenbei Social-Media-Material für die skurrilsten Storys über „Dinkel-Dörte“ und „Hafer-Hans“, zurückgelassene Drogen, verwüstete Wohnungen und Gäste, die mit Chauffeur vorfahren. „Das ist hier ein Mikrokosmos. Eine Welt, in der es ganz schön irre zugeht“, sagt die 35-Jährige und grinst.



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