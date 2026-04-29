Hensslers Küchenchef eröffnet eigenes Lokal in Hamburg

Er entwickelt Sushi-Kreationen für Fernsehkoch Steffen Henssler – nun eröffnet Küchenchef Sven Schröder ein eigenes Lokal in Hamburg: Die MOPO hat mit dem 40-Jährigen darüber gesprochen, was die Gäste erwartet.

Zusammenfassung:

Sven Schröder, bekannt für Sushi-Kreationen für Steffen Henssler, eröffnet die Weinbar „Flamm & Wein“ in Hamburg.

Gemeinsam mit Gastro-Partner Patrik Zühlke bietet er eine Auswahl an Weinen und frisch gebackenen Flammkuchen an.

Das Lokal verfügt über 28 Sitzplätze im Innenbereich und 70 auf der Terrasse, und ist für entspannte Abende gedacht.

„Ein Ort für warme Abende“ soll sie werden, die Weinbar „Flamm & Wein“: Sven Schröder (40) eröffnet sie am 29. April im Eppendorfer Weg 281 (Hoheluft-Ost), gemeinsam mit seinem Gastro-Partner Patrik Zühlke (43).

„Flamm & Wein“: Neue Weinbar eröffnet in Hoheluft-Ost

Zühlke kommt aus der Bar- und Eventszene, ist Betriebsleiter im „Supper Club“ am Isekai. Sven Schröder ist seit drei Jahren der Küchenchef im „Ono by Steffen Henssler“ am Lehmweg, hat vorher zehn Jahre im „Henssler Henssler“ an der Großen Elbstraße gekocht. Was er beim TV-Koch bisher gelernt hat? „Qualitätsbewusstsein und wie man mit viel Stress umgeht. Hier ist immer gut zu tun“, sagt Schröder zur MOPO.

Das „Flamm & Wein“ eröffnet bald in Hamburg. Florian Quandt Das „Flamm & Wein“ eröffnet bald in Hamburg.

Küchenchef von Steffen Henssler eröffnet eigene Weinbar

Neben ausgewählten Weinen soll es im „Flamm & Wein“ auch Vorspeisen wie Vitello Tonnato und Babymöhrchen-Kokossuppe geben. Auf der Karte stehen sieben verschiedene, frisch gebackene Flammkuchen, unter anderem mit Prosciutto, Büffelmozzarella, Champignons und Trüffelöl. Mit Graved Lachs, Feige, Dill-Senf-Honig und Kaviar. Oder vegan mit Grillgemüse und Peperoni-Dip. 9 bis 22 Euro kosten die Flammkuchen. Außerdem gibt es eine kleine Auswahl an Desserts.

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Vier Monate lang hat das Gastro-Duo die Räumlichkeiten umgebaut. Vorher war hier das Brunch-Lokal „Miami Pie“ zu Hause. Drinnen gibt es nun 28 Sitzplätze, auf der Terrasse 70. Das „Flamm & Wein“ öffnet mittwochs bis freitags ab 16 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr. Schröder: „Unsere Weinbar ist für alle gedacht, die Lust auf entspannte, ruhige Abende haben.“