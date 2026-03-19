Helgoland-Katamaran startet in die neue Saison

Von Hamburg über Cuxhaven nach Helgoland: Der Katamaran „Halunder Jet“ ist zurück aus der Winterpause.

Der Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ ist von Hamburg aus in die neue Saison gestartet. 350 Fahrgäste wollten dabei sein. Bis zum 1. November verbindet das Schiff die Hansestadt und Cuxhaven täglich mit der Insel, wie die Reederei FRS Helgoline mitteilte. Von Brunsbüttel geht es bis zu viermal pro Woche los.

Reederei freut sich über viele Vorbuchungen

In der vergangenen Saison hatte das Schiff nach Angaben von FRS Helgoline rund 174.000 Passagiere befördert. 2024 waren es 171.000. 680 Passagiere passen auf das 2018 erbaute Schiff. Die Vorbuchungslage liege für 2026 spürbar über dem Vorjahresniveau, teilte die Reederei weiter mit.

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Am 31. Mai anlässlich des 100. Geburtstags des Schriftstellers James Krüss (1926–1997) sowie bei den „Helgoland XXL“-Fahrten am 6. Juni (Jubiläum „200 Jahre Nordseeheilbad“) und am 12. Juli (Inselfest zum Tag des Seebäderdienstes) haben Gäste mehr Zeit auf dem Roten Felsen als üblich. Am 12. September startet die 6. FRS Helgoline Music Cruise. Welche Band zu Gast ist, wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. (dpa)