Hamburg wird Anfang Juli zum Schlager-Hotspot: Helene Fischer spielt gleich zwei Konzerte im Volksparkstadion – parallel zum Schlagermove. Wer dabei sein will, sollte Anreise, Einlassregeln und Ticketlage kennen.

Am 3. und 4. Juli kommt Helene Fischer nach Hamburg – und das gleich doppelt: Deutschlands erfolgreichster Schlagerstar macht mit ihrer „360 Grad Stadiontour“ im Volksparkstadion Halt. Für Fans wird es ein besonderes Wochenende, denn parallel findet an beiden Tagen auch der Schlagermove 2026 statt. Hamburg dürfte damit für ein Wochenende zum Zentrum der Schlagerwelt werden.

Entsprechend voll kann es rund um das Volksparkstadion, in den Bahnen und auf den Straßen werden. Wer möglichst entspannt ankommen möchte, sollte sich vorher gut informieren. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Anreise, Einlass, Showbeginn, Verboten im Stadion, Barrierefreiheit und Tickets.

Helene Fischer im Volksparkstadion: Das erwartet die Fans

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Der Name der Tour verrät bereits das Konzept: Bei der „360 Grad Stadiontour“ steht Helene Fischer auf einer Bühne in der Mitte des Stadions. Dadurch ist die Show von allen Seiten einsehbar – ein Stadionkonzert mit Rundum-Blick.

Geplant sind rund 35 Songs in zweieinhalb Stunden. Neben ihren großen Hits wie „Atemlos“, „Achterbahn“ und „Herzbeben“ sollen auch neue Songs eine Rolle spielen. Mit „Warum“ und „An meiner Seite“ feiern zwei bislang unveröffentlichte Lieder ihre Live-Premiere. Auch „Heute Nacht“ dürfte in Hamburg für besondere Stimmung sorgen: Das Musikvideo zum Song wurde vor und in der Hamburger Kunsthalle gedreht.

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Anreise zum Helene-Fischer-Konzert: So kommen Fans zum Volksparkstadion

Wer die Möglichkeit hat, sollte das Auto stehenlassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Zum S-Bahnhof Stellingen (Arenen) fahren die Linien S3 und S5. Von dort geht es durch den Tunnel unter den Schienen und der A7 zur Buskehre in der Lederstraße. Hier starten die Shuttle-Busse zum Stadion.

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Alternativ können Besucherinnen und Besucher den Weg vom S-Bahnhof Stellingen durch den Volkspark zu Fuß zurücklegen. Der Fußweg dauert etwa 15 bis 20 Minuten.

Auch vom S-Bahnhof Othmarschen soll ein Shuttle-Service angeboten werden. Dieser startet voraussichtlich rund zwei Stunden vor Konzertbeginn. Othmarschen ist mit der S1 erreichbar.

Mit U-Bahn, Bus oder Fahrrad zu Helene Fischer in Hamburg

Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise mit der U2 bis Hagenbecks Tierpark. Von dort fahren bei Großveranstaltungen im Volksparkstadion ebenfalls Shuttle-Busse. Zusätzlich können die Buslinien 22 oder X21 genutzt werden. Die Linie X21 fährt allerdings nur werktags. Als Ziel bietet sich die Haltestelle Hellgrundweg (Arenen) an.

Für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gibt es am Volksparkstadion zahlreiche Stellplätze hinter der Osttribüne.

Parken am Volksparkstadion: Diese Parkplätze stehen zur Verfügung

Wer mit dem eigenen Auto anreist, kann die Parkplätze „Rot“, „Blau“ und „Grau“ nutzen. Diese sind bei Großveranstaltungen allerdings oft schnell voll. Die Parkgebühr beträgt jeweils 10 Euro.

Wichtig: Im Bereich rund um das Stadion dürfen keine Carsharing-Fahrzeuge abgestellt werden.

Einlass beim Helene-Fischer-Konzert: Wann geht es los?

Der Einlass zu den Konzerten ist bislang für 17 Uhr angekündigt. Der Showbeginn ist für 19.30 Uhr geplant. Eine Vorband soll es nicht geben.

Fans sollten wegen der erwarteten Menschenmengen und der Einlasskontrollen ausreichend Zeit einplanen – besonders, weil am selben Wochenende auch der Schlagermove stattfindet.

Was darf mit ins Volksparkstadion – und was nicht?

Im Volksparkstadion gelten die Einlassregeln, die auch bei HSV-Spielen angewendet werden. Große Taschen und Kühlboxen sind nicht erlaubt. Taschen dürfen höchstens 21 mal 29,7 Zentimeter groß sein und maximal zwei Fächer haben.

Wer den Einlass beschleunigen möchte, nimmt am besten gar keine Tasche mit.

Auch Getränke und Speisen dürfen grundsätzlich nicht mit ins Stadion gebracht werden. Bei extremer Hitze kann es kurzfristig kommunizierte Ausnahmen geben. Die vollständige Liste der verbotenen Gegenstände findet sich in der Stadionordnung des HSV unter Paragraf 7.

Verpflegung im Stadion: Bargeld nicht vergessen

Für Essen und Getränke stehen im Volksparkstadion zahlreiche Kioske zur Verfügung. Da bargeldloses Bezahlen im Stadion nicht überall garantiert werden kann, empfiehlt es sich, ausreichend Bargeld mitzunehmen.

Barrierefreiheit beim Konzert von Helene Fischer in Hamburg

Das Volksparkstadion verfügt über barrierefreie Eingänge, Rampen und WCs. Plätze für Rollstuhlfahrende befinden sich auf der Südtribüne. Außerdem gibt es einen Rollator-Parkplatz am Treppenhaus T5.

Rollstuhlfahrende und Begleitpersonen müssen ihre Plätze in der Regel telefonisch oder per E-Mail über die Tickethotlines der Anbieter oder direkt über den Veranstalter buchen.

Gibt es noch Tickets für Helene Fischer in Hamburg?

Für beide Konzerte in Hamburg sind noch Karten erhältlich. Bei Ticketmaster gibt es Tickets ab 71,40 Euro. Im Resale-Portal des Anbieters können teilweise auch günstigere Karten verfügbar sein.

Kurzentschlossene haben also noch Chancen, bei einem der beiden Konzerte im Volksparkstadion dabei zu sein.

Schlager-Wochenende in Hamburg: Warum Fans früh planen sollten

Mit zwei Helene-Fischer-Konzerten im Volksparkstadion und dem Schlagermove 2026 steht Hamburg ein außergewöhnlich volles Schlager-Wochenende bevor. Wer stressfrei ankommen möchte, sollte möglichst früh losfahren, auf öffentliche Verkehrsmittel setzen und die Einlassregeln genau beachten.

Dann steht einem Abend mit großen Hits, neuer Musik und Stadionstimmung nichts mehr im Weg.