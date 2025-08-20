mopo plus logo
Die Mieter vom Nienkamp/Grotenkamp sind entsetzt über die hohen Heizkosten.

Die Mieter vom Nienkamp/Grotenkamp sind entsetzt über die hohen Heizkosten.

  • Pinneberg

paidHeizkosten-Schock: Mieter soll 231.000 Euro (!) nachzahlen – wie kann das sein?

Die Mieter einer Neubausiedlung in Pinneberg sind absurd hohe Heizkostenabrehnungen inzwischen gewohnt: Schon vor einem Jahr berichtete die MOPO über Zahlungsaufforderungen in Höhe von 7000 oder gar 12.000 Euro. Doch jetzt fischte einer der Anwohner einen neuen „Rekord“ aus dem Briefkasten: Über 231.000 Euro soll er für Fernwärme nachzahlen. Wie erklärt der Energieversorger diese horrende Summe? Gleichzeitig steht bald ein wichtiger Termin vor Gericht bevor.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

