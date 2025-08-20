Heizkosten-Schock: Mieter soll 231.000 Euro (!) nachzahlen – wie kann das sein?
Die Mieter einer Neubausiedlung in Pinneberg sind absurd hohe Heizkostenabrehnungen inzwischen gewohnt: Schon vor einem Jahr berichtete die MOPO über Zahlungsaufforderungen in Höhe von 7000 oder gar 12.000 Euro. Doch jetzt fischte einer der Anwohner einen neuen „Rekord“ aus dem Briefkasten: Über 231.000 Euro soll er für Fernwärme nachzahlen. Wie erklärt der Energieversorger diese horrende Summe? Gleichzeitig steht bald ein wichtiger Termin vor Gericht bevor.
