Die Mieter einer Neubausiedlung in Pinneberg sind absurd hohe Heizkostenabrehnungen inzwischen gewohnt: Schon vor einem Jahr berichtete die MOPO über Zahlungsaufforderungen in Höhe von 7000 oder gar 12.000 Euro. Doch jetzt fischte einer der Anwohner einen neuen „Rekord“ aus dem Briefkasten: Über 231.000 Euro soll er für Fernwärme nachzahlen. Wie erklärt der Energieversorger diese horrende Summe? Gleichzeitig steht bald ein wichtiger Termin vor Gericht bevor.





