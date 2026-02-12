Montagmorgen in der Kita Elbzwerge: Statt des fröhlichen Gewusels der kleinen Kinder herrscht gähnende Leere auf den Fluren. Aufgrund eines Rohrbruchs und eines erneuten Heizungsausfalls bleibt die Einrichtung seit Anfang Februar geschlossen. Die Leitung erhebt nun schwere Vorwürfe gegen das Centermanagement.

Schon seit Mitte Januar funktionieren die Heizungen der Kita im Rahlstedt Center nicht mehr – seitdem sinken die Temperaturen kontinuierlich. Zunächst behalf sich das Team mit verlängerten Ausflügen ins Freie und verbrachte nur die Mittags- und Ruhezeiten im unterkühlten Gebäude.

Doch als das Thermometer schließlich nur noch acht Grad anzeigte, zog die Leitung des Familienunternehmens um Rayk, Muzaffer und Andrea Erdogan die Reißleine. Der Betrieb sei unter diesen Bedingungen nicht mehr verantwortbar. Die Konsequenz: Rund 80 Kinder müssen auf unbestimmte Zeit zu Hause bleiben.