Heidi Klums „Queen of Drags“: Kommentar: „Euer Diversity-Getue kotzt mich an!“

Donnerstagabend, Primetime: Heidi Klum, die sonst magere Mädchen zu Topmodels macht, sucht nach Deutschlands bester Drag-Queen. Die Show: Bunt, schrill, irgendwie anders. Für manche Drags bietet die Show eine Chance auf langersehnte Anerkennung, doch ein fader Beigeschmack bleibt. Denn wer die gute Sache nur nutzt, um sich mit ihr zu brüsten, ist Teil des Problems, nicht der Lösung, findet unser Autor.

Das Diversity-Themen „en vogue“ sind, schreit uns derzeit von Litfaßsäulen an, winkt uns auf überdimensionalen Werbeplakaten an Bahnhöfen entgegen und macht vor so gut wie keiner Social-Media-Timeline halt. „Hey, nehmt uns wahr“, scheinen Transgender-Models voller Stolz zu sagen. Und das ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern auch verständlich, wurden sie doch jahrelang als schmuddelig und unseriös abgeschrieben.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Jahrhunderte lang wurden Schwule und Lesben, Frauen und Migranten in Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt diskriminiert – und werden es immer noch. Das ist 2019 eine beschämende Feststellung, die uns zeigt, dass wir mit der Aufklärung noch lange nicht am Ziel sein können.

Heidi Klums „Queen of Drags“ und „Black is Back“

Demgegenüber steht ein neuer Trend: Alles was schrill und irgendwie anders ist, wird unters journalistische Mikroskop gezerrt. Bestes Beispiel: die neue Heidi-Klum-Show „Queen of Drags“, in der Deutschlands anstrengendste Blondine gemeinsam mit Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz und ESC-Siegerin Conchita Wurst die beste Drag-Queen sucht.



Doch das Problem ist noch größer. „Black is Back“ – „Schwarz ist zurück“ – titelt das Modemagazin „Elle“ in ihrer Novemberausgabe und erntet mit der Aussage eine Menge Kritik. Als sei eine Hautfarbe ein Trend, als seien äußere Merkmale, für die niemand etwas kann, ein Accessoire, das man wie ein Kostüm an- und ablegen kann.



Trend Diversität: Hype oder Heuchelei?

Der Hype um Diversität bedient sich der Attraktion des Andersseins. Anstatt Kulturen in respektvollem Umfeld zu zeigen, bekommt man das Gefühl, Schwarze, Drags, Transgender – sie alle würden wie im Zirkus vorgeführt, nach dem Motto: Guck mal, was der kann. Ist das „Phänomen“ dann auserzählt, wird dem nächsten Trend hinterhergehechelt.

Früher waren Homosexuelle eine Randgruppe, doch heute: unpolitische Großkonzerne feiern die „Pride Days“, als gäbe es keinen Morgen mehr, die Rathäuser vieler Städte sind am „Christopher Street Day“ mit Regenbogenfahnen beflaggt. Ist doch super, oder?

Auf reine Symbolik kann ich gut verzichten

Ja, wäre da nicht ein fader Beigeschmack. Zu oft wirkt es nämlich nicht glaubwürdig. Wo sind die Bürgermeister der mit Regenbogenfahnen beflaggten Rathäuser, wenn Schwule und Lesben noch immer Steine in den Weg gelegt bekommen, wenn sie Kinder haben wollen?



Das Problem großer Firmen wie H&M ist die Doppelmoral: Auf der einen Seite werben sie mit Models jeglicher Couleur, um sich trendy zu geben. Auf der anderen Seite sind sie auf Menschen ebenjener Hautfarben angewiesen, wenn es heißt: widrige Arbeitsbedingungen, billige Produktionsstätten, unzureichender Arbeitsschutz. Das Problem auf der glitzernden Werbe-Seite nennt sich kulturelle Ausbeutung, hinter dem Phänomen mit den Produktionsbedingungen steckt der globalisierte Kapitalismus.

Was ich meine: Engagement gerne! Aber wenn sich Politiker, Firmen und die Heidi Klums unseres Landes nur mit einer vielfältigen Gesellschaft schmücken, sich aber nicht an der oft anstrengenden politischen Arbeit für eine solche Gesellschaft beteiligen möchten, kann ich gerne auf ein bisschen Symbolik zugunsten ernstgemeinterer Beiträge verzichten.

Video: Die erste Drag ist bereits raus