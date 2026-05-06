Promi-Auflauf bei OMR-Festival: Klingbeil, Klum und Brady sind dabei

Wenn die Digital- und Onlinemarketingmesse OMR in Hamburg ansteht, sind auch stets internationale Promis da. Am zweiten OMR-Tag werden ein Supermodel und ein berühmter Footballer auf der Bühne stehen.

Mit Stars wie Heidi Klum, Tom Brady und Bill Kaulitz wird heute die Digitalmesse OMR in Hamburg fortgesetzt. Auch dann werden wieder Zehntausende Menschen zu dem Tech-Festival in den elf Messehallen erwartet.

OMR in Hamburg: Vizekanzler Klingbeil spricht

Zu den Speakern auf der Hauptbühne zählt auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), der sich den Fragen von Moderatorin Eva Schulz stellen wird.

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Das Festival versteht sich als Business-Messe für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen wollen. Sie gilt in der Hinsicht als eine der größten Digitalmessen Europas. Erstmals ausgetragen wurde die OMR im Jahr 2011 – damals unter dem Namen „Online Marketing Rockstars“ und mit nur 200 Gästen. (dpa)