ÖPNV for free, Franzbrötchen und ein Herz für den HEBC: Trainer Philipp Obloch verrät im MOPO-Fragebogen, was ihn glücklich macht und wer ihn nervt.

Philipp Obloch ist seit gut einem Jahr Trainer des HEBC. IMAGO/Niklas Heiden

Am Dienstag trifft der Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club im Volkspark in der ersten DFB-Pokalrunde auf Borussia Dortmund – das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Im MOPO-Fragebogen verrät HEBC-Trainer Philipp Obloch (47), wie er tickt.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern? Ein Tag Bürgermeister von Hamburg – meine erste Amtshandlung: ÖPNV for free. Und einen neuen Kunstrasenplatz für den Hamburg Eimsbütteler Ballspielclub.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Reinmüller Fußballplatz. Gemeinsam mit meinem Sohn morgens um 8.45 Uhr als Erster auf der Anlage vorm Heimspiel.

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3. Welchen schrecklichen Ort sollten wir lieber an Berlin abgeben: Lasst uns alle unsere Orte lieber hier behalten. Wir liefern nicht aus.

4. Wer ist Ihr Lieblingshamburger? Sergej Barbarez. Held meiner Jugendzeit. Zumal ich seinen Sohn später kennen- und schätzenlernen durfte.

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5. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar? Original Franzbrötchen. Habe ich sowohl in Köln als auch in München sehr vermisst. Labskaus ist definitiv überschätzt.

6. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Die Jungs in der Kabine. Fußballkabinen-Humor ist einfach unvergleichlich.

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7. Welcher Charakterzug nervt mich an mir selbst? Mein Verhalten unter Stress an der Seitenlinie ist manchmal schon grenzwertig. Denke ich zumindest bei der Nachbetrachtung im Video. In dem Moment ist es natürlich alternativlos.

8. An welchem Ort hatten Sie Ihren ersten Kuss? Genau erinnere ich mich nicht. Irgendein Zelt auf irgendeinem Campingplatz. Ich glaube, es war nicht so spektakulär, aber bestimmt trotzdem sehr aufregend.

9. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Meine Familie, ein Sommertag an der Elbe und natürlich Fußball!

10. In welchem Laden hatten Sie ihren schlimmsten Absturz? Im „Shooters“ in Wedel. Aber vermutlich tue ich da jetzt einigen anderen Läden Unrecht.