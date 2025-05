Wer in Hamburg einen Hausarzt sucht, wird in manchen Stadtteilen nur schwer fündig. Gerade im Süden und an den Rändern der Metropole müssen Patienten weitere Wege auf sich nehmen. Trotzdem gilt die hausärztliche Versorgung in Hamburg als „Überversorgung“. Wie kann das sein? Die CDU spricht von einem „Schönrechnen von Zahlen“. Die MOPO zeigt auf, was damit gemeint ist und in welchen Stadtteilen es die meisten oder die wenigsten Hausärzte gibt.