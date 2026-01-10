Bis sie 29 wurden, führten Clare Devlin, Katrin Feuerstein und Christina Calaminus sehr ähnliche Leben: Sie studierten das Gleiche, wohnten zusammen, hatten denselben Arbeitgeber. Ab dem 30. Geburtstag schlugen sie dann plötzlich völlig unterschiedliche Wege ein: Kinder, Umzug, Heirat bei der einen, Full-Time-Dating und Karriere bei der anderen – und alle drei verspürten sie diesen Druck, eine Art „30er-Checkliste“ abzuarbeiten. Diesen Druck wollen sie anderen Frauen jetzt nehmen!





