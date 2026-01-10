mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Clare Devlin (l), Christina Calaminus (Mitte) und Katrin Feuerstein (r).

Clare Devlin (l), Christina Calaminus (Mitte) und Katrin Feuerstein (r). Foto: hfr

paidCheckliste für Frauen ab 30? Braucht es nicht!

kommentar icon
arrow down

Bis sie 29 wurden, führten Clare Devlin, Katrin Feuerstein und Christina Calaminus sehr ähnliche Leben: Sie studierten das Gleiche, wohnten zusammen, hatten denselben Arbeitgeber. Ab dem 30. Geburtstag schlugen sie dann plötzlich völlig unterschiedliche Wege ein: Kinder, Umzug, Heirat bei der einen, Full-Time-Dating und Karriere bei der anderen – und alle drei verspürten sie diesen Druck, eine Art „30er-Checkliste“ abzuarbeiten. Diesen Druck wollen sie anderen Frauen jetzt nehmen!


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test