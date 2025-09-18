Teure Fehler, eine falsche Lüftungs- und Klimatechnik und ein katastrophaler Wasserschaden im Sommer 2024: Das „Haus der Erde“, ein wichtiger Neubau der Uni Hamburg in Eimsbüttel, stand bislang unter keinem guten Stern. Jetzt gibt es endlich einen neuen Eröffnungstermin. Tatsächlich ist das Gebäude aber bei Weitem nicht das einzige Neubau-Projekt der Universität, die von einem „historischen Moment“ spricht. Die MOPO gibt den Überblick.





