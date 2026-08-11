Die Anwohnerinnen und Anwohner des einsturzgefährdeten Hauses in der Holstenstraße 197 veranstalteten eine Demo. Sie dürfen nicht einmal ihre Sachen retten und am Dienstag steht der Abriss an.

Die Demo war gut besucht. Die Betroffenen wurden von Freunden, Familie, Nachbarn, Aktivisten und vielen mehr unterstützt. Johanna Schneeberger

„Hallo liebe Freundinnen und Freunde. Wie ihr alle wisst, ist dieses Haus Ende Juli wegen Einsturzgefahr evakuiert worden. (…) Seither gab es bei den Betroffenen viel Trauer, viele Tränen, viel Wut, aber vor allem viel Mut – und daher einen Applaus für die Bewohnerinnen und Bewohner!“

Mit diesen Worten und lautem Beifall begann am Montagnachmittag die Kundgebung gegenüber der Holstenstraße 197 in Altona. Knapp über 100 Menschen waren gekommen, um die Bewohnerinnen und Bewohner des von der Räumung betroffenen Hauses zu unterstützen.

Holstenstraße 197: Hinterer Gebäudeteil soll abgerissen werden

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Der hintere Teil des Hauses soll am Dienstag ab 11 Uhr abgerissen werden. Grund dafür sind Risse in der Fassade und die damit verbundene Einsturzgefahr. Nach Angaben der Bewohner hatten sie mehrfach auf Schäden und Mängel hingewiesen. Die notwendigen Instandhaltungsarbeiten seien von der Vermieterseite jedoch immer wieder aufgeschoben worden.

Elf Mietparteien leben in dem Gebäude. Bei den meisten handelt es sich um WGs, außerdem wohnt dort eine alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern. Bewohnerin Anni Rahn sagt: „Von dem Abriss sind wir alle betroffen, obwohl es erst mal ja nur um die Hinterseite des Hauses geht.“ Der Grund: In allen Wohnungen befinden sich Küche, Bad und ein WG-Zimmer auf der Rückseite des Hauses.

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Einsturzgefahr: Bewohner dürfen nicht mehr ins Haus

Aus Sicherheitsgründen dürfen die Anwohnerinnen und Anwohner das Haus nicht mehr betreten und ihre privaten Gegenstände herausholen. Auf die Frage, was sie noch in ihrer Wohnung habe, antwortet die Bewohnerin sichtlich verzweifelt: „Alles.“

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Am Tag der Evakuierung musste Anni Rahn arbeiten und fuhr anschließend so schnell wie möglich mit dem Fahrrad nach Hause. „Ich hatte sieben Minuten, um meine Tasche zu packen.“

Evakuierung in Hamburg: Bewohner mussten fast alles zurücklassen

Die Feuerwehrleute hatten ihr geraten, Medikamente und andere wichtige Gegenstände nicht zu vergessen. In ihrer Eile landeten allerdings auch ungewöhnliche Dinge in der Notfalltasche – etwa ein Schneidebrett. Ein Beleg dafür, in welcher Stresssituation sie sich in dem Moment befand.

Sie erzählt: „Mein einer Mitbewohner ist Musiker, der hat noch sein Klavier da drin. Ein anderer Bewohner ist Tischler, und der verliert nun all seine Handwerksgeräte.“

Die Frau lebt zwar erst seit einem Jahr in dem Haus, beschreibt die Hausgemeinschaft aber als besonders eng: „Es geht über ,nach Salz fragen‘ hinaus.“ Gemeinsam hätten sie auch die Demonstration organisiert.

Holstenstraße 197: Mieter kämpfen um ihr Hab und Gut

Mit dem Motto „Holstenstraße 197 und Hab und Gut retten. Wohnraum erhalten“ fordern die Demonstrierenden, das Eigentum der Bewohner zu bergen, Transparenz über die bevorstehenden Maßnahmen und den größtmöglichen Erhalt des bestehenden Wohnraums.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch: Laut Bewohnerin Milena Thompson sollen einige der geborgenen Gegenstände in Bottichen gesammelt werden. Daraus könnten sich die Mieter anschließend ihre Sachen heraussuchen. „Wenn wir Glück haben“, fügt sie hinzu.

Mehr als 100 Menschen demonstrieren für die Bewohner

Auf der Demo werden Umarmungen verteilt, Anteilnahme ausgesprochen und vor allem eines gezeigt: Solidarität.

„Ich wohne hier nicht, aber ich bin hier, um die Mieter zu unterstützen“, sagt eine Mitdemonstrierende. Eine andere Stimme aus der Nachbarschaft sagt: „Wir wohnen zwei Häuser weiter, aber es ist schon krass, dass so eine drastische Entscheidung so plötzlich kommt. Da muss man in der Nachbarschaft zusammenhalten.“

Milena Thompson blickt nach den vergangenen zwei Wochen mit großer Dankbarkeit auf die Unterstützung aus der Nachbarschaft. „Das Einzige, was mich durch die letzten zwei schrecklichen Wochen getragen hat, seid ihr, eure Nachrichten, euer Mitgefühl und die ganzen Wohnungen, die ihr uns geschickt habt. Auch ein Applaus für euch alle und dafür, dass ihr hier seid.“