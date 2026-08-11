Haus-Abriss an der Holstenstraße: Das haben die Mieter nicht verdient

Als ob das Drama nicht schon groß genug wäre: Da verlieren Menschen ihre Wohnung an der Holstenstraße 197, weil das Gebäude einsturzgefährdet ist – und dann hatten sie nur ein paar Minuten, um ihr Zuhause zu verlassen, mussten nahezu alles zurücklassen, konnten nur ein paar wenige Dinge einpacken.

Ihre Möbel, nein, ihren gesamten Hausstand, Erinnerungsstücke, Fotoalben, das Kinderspielzeug oder Lieblingskuscheltier blieben zurück. Schauen Sie sich mal in ihren vier Wänden um – und dann stellen Sie sich vor, dass alles, was Sie da sehen, von der einen zur anderen Minute verloren ist. So ergeht es den Bewohner:innen an der Holstenstraße in Altona-Altstadt.

Denn das Drama im Drama ist, dass die persönlichen Gegenstände der Mieter:innen des Hinterhauses vor dem Abriss des Gebäudes nicht geborgen werden sollen. Mit etwas Glück, finden sich ein paar Gegenstände in den Trümmern – aber der Rest geht wohl im Schutt verloren. Wie emotional belastend muss das sein?

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Genauso verlief es bei den Esso-Häusern auf St. Pauli

So ähnlich war es schon 2013, als die Bewohnerinnen kurz vor Weihnachten die Esso-Häuser (St. Pauli) hastig verlassen mussten – auch hier: Einsturzgefahr. Später holte eine Spedition wenigstens noch ein paar Habseligkeiten aus dem Gebäude.

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Die Menschen von der Holstenstraße hätten verdient, dass man zumindest einiges von ihrem Hab und Gut sichert. Vielleicht nicht die Möbel, aber eben einige der leicht tragbaren Erinnerungsstücke. Vermieter und Bezirksamt machen es sich zu einfach, wenn sie den Abriss nun im Turbotempo vorantreiben und Fakten schaffen.

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Wir brauchen einen TÜV für Häuser – so wie bei Autos oder Heizungen

Und noch etwas macht das Drama um die Holstenstraßen-Häuser deutlich: Die Bau- und Wohnungspflegeämter bekommen immer wieder viel zu spät mit, wenn ein Gebäude eine Gefahr darstellt. Ein Haus-TÜV, wie vom Mieterverein gefordert, könnte Abhilfe schaffen. Für Neubauten macht das sicher keinen Sinn, aber je älter ein Gebäude ist, desto wichtiger wäre alle paar Jahre eine Kontrolle. Das machen wir bei Heizungsanlagen und Autos ja auch, warum also nicht bei Gebäuden?

Wie sinnvoll dies sein könnte, zeigt auch das Beispiel der Wrangelstraße 103-107 (Hoheluft-West). Auch hier gibt es gravierende Mängel, die Mieter klagen über ein undichtes Dach und Risse im Mauerwerk. Inzwischen dürfen die Balkone nicht mehr betreten werden.