Straßensanierung in Lurup: Autofahrer müssen sich ab kommender Woche auf Einschränkungen einstellen. Ein Abschnitt der Luruper Hauptstraße wird für rund einen Monat saniert.

Ein Abschnitt der Luruper Hauptstraße wird ab kommender Woche für eine längere Zeit saniert. (Archivbild) picture alliance/dpa | Markus Scholz

Ab Montag wird die Luruper Hauptstraße zwischen der Wilsdorfallee und Gorch-Forck-Straße/Engelbrechtweg grundlegend saniert. Das teilte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) am Donnerstag mit.

Die Arbeiten sollen in sechs Bauphasen bis zum 23. August erfolgen. Geplant sind eine neue Fahrbahndecke, frische Fahrbahnmarkierungen sowie angepasste Straßenwasserabläufe und Schachtabdeckungen.

Bauarbeiten Luruper Hauptstraße: Verkehr Richtung City wird umgeleitet

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Für Anwohner bleiben die Grundstücke nach Angaben des LSBG weitgehend erreichbar. Lediglich während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen bei den Zufahrten kommen. „Fuß- und Radwege können dann kurzfristig betroffen sein, sind aber grundsätzlich nutzbar.“ Rettungswege und Müllabfuhr sollen während der gesamten Bauzeit sichergestellt bleiben.

Der Autoverkehr wird Richtung stadtauswärts abschnittsweise als Einbahnstraße geführt. Wer in Richtung City unterwegs ist, wird über Am Barls, Bornheide und Rugenbarg umgeleitet. Auch der Busverkehr wird teilweise umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden eingerichtet. Aktuelle Informationen gibt es an den Haltestellen und auf der Internetseite des HVV. (mp)