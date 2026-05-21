mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Gastronominnen Chinh Keyser und Thao Nguyen vom „Cyn Cyn“

Die Gastronominnen Chinh Keyser und Thao Nguyen vom „Cyn Cyn“ Foto: MICHAEL J.RUETTGER

  • Eimsbüttel

paidHauptgang schon ab 14 Euro: Dieses Lokal in Hamburg lieben die Tester des „Michelin“

kommentar icon
arrow down

Gutes Essen muss nicht teuer sein: Das zeigen die Gastronominnen Chinh Keyser und Thao Nguyen mit ihrem Lokal „Cyn Cyn“ in Eimsbüttel. Hier verkaufen sie Handpulled Noodles. Und haben damit jetzt sogar die Tester des „Guide Michelin“ überzeugt – das „Cyn Cyn“ wurde auf die Liste besonders lohnenswerter Restaurants aufgenommen. Ein Gericht loben die Experten hier ganz besonders. Außerdem: Auch diese Restaurants in Hamburg sind neue Empfehlungen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test