Gutes Essen muss nicht teuer sein: Das zeigen die Gastronominnen Chinh Keyser und Thao Nguyen mit ihrem Lokal „Cyn Cyn“ in Eimsbüttel. Hier verkaufen sie Handpulled Noodles. Und haben damit jetzt sogar die Tester des „Guide Michelin“ überzeugt – das „Cyn Cyn“ wurde auf die Liste besonders lohnenswerter Restaurants aufgenommen. Ein Gericht loben die Experten hier ganz besonders. Außerdem: Auch diese Restaurants in Hamburg sind neue Empfehlungen.





