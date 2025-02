Hauptfiliale eröffnet: Hier gibt es bald dauerhaft den „Pizza-Döner“

„Panuozzi“ heißen die mit teils ausgefallenen Zutaten gefüllten Teigtaschen, die seit einem guten halben Jahr – auch dank Social Media – einen Hype in Hamburg erleben. Bisher konnte die Kette „Bolle“ ihre italienischen Döner hauptsächlich in Pop-Up-Stores verkaufen. Damit soll jetzt Schluss sein: Mit der Hauptfiliale in Hamburg will „Bolle“ endlich richtig ankommen. Und der Inhaber guckt sich schon nach weiteren Lokalen um.

Am 1. März ist es soweit: Die Zeit, in der „Bolle“ nur aus Eisdielen in der Winterpause oder einem Container am Fernsehturm verkauft hat, sind vorbei, und der Imbiss bezieht seine Hauptfiliale in Ottensen.

Bereits einen Monat zuvor, also Anfang Februar, bezog „Bolle“ das erste stationäre Geschäft in Hamburg. In der Bartelsstraße 26 (Sternschanze) gibt es seither die gehypten Sandwiches ab 8,50 Euro.

Teigtaschen wie eine Mischung aus Döner und Pizza

Bei den „Panuozzis“ handelt es sich um Taschen aus langgezogenem Pizzateig, man kann es sich vorstellen wie eine Mischung aus Döner und Pizza. Die gibt’s gefüllt mit Burrata (10,90 Euro), veganem Thunfisch (9,50 Euro), Pulled Chicken (10,90 Euro) oder auch als Franzbrötchen (5 Euro).

Der Laden an der Bartelsstraße ist jedoch relativ klein, Hauptstandort wird deshalb der neue in Ottensen. Bisher gab es „Bolle“ als Pop-Up über die Wintermonate in den „Luciella“-Eisdielen, nachdem ein Container am Fernsehturm im Herbst zu kalt wurde und kaum noch Laufkundschaft hatte.

Um endlich richtig anzukommen, will „Bolle“ sich bald auch am Mühlenkamp niederlassen. Dafür sucht die Firma über ihre Social-Media-Kanäle noch nach einer geeigneten Location. (prei)