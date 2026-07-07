Rund ein halbes Jahr lang sind die Gleise 13/14 am Hauptbahnhof nicht barrierefrei zugänglich. Betroffene sind empört, die Deutsche Bahn verweist auf Alternativen.

Bis Ende November ist der Aufzug an den Gleisen 13 und 14 des Hauptbahnhofes gesperrt. (Symbolbild) picture alliance / Chris Emil Janßen

Wer auf Barrierefreiheit bei der Fahrt nach Hamburg angewiesen ist, der sollte noch einmal einen Blick auf seine Fahrtdetails werfen. Kommt der Zug an Gleis 13 oder 14 an, könnte man nämlich vor einem Problem stehen – der Aufzug ist gesperrt.

Bis Ende November wird der Fahrstuhl an Gleis 13/14 ausgetauscht, die Arbeiten haben am 8. Juni begonnen. „Natürlich wissen wir, dass die Einschränkungen für mobilitätseingeschränkte Menschen nicht komfortabel sind. Wenn ein Aufzug seine Lebensdauer erreicht hat, muss dieser erneuert werden“, so eine Bahnsprecherin.

Hauptbahnhof: Aufzug an Gleis 13/14 für rund ein halbes Jahr gesperrt

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Ein halbes Jahr für die Erneuerung eines Aufzugs entspräche der Regelbauzeit, sagt sie weiter. Zu den Arbeiten würden die Demontage des alten Aufzugs, die Erneuerung der kompletten Aufzugstechnik und der Einbau des Aufzugs in das bereits bestehende Schachtgerüst gehören. „Dabei nimmt die Montage des Fahrstuhls die meiste Zeit in Anspruch.“

Die Deutsche Bahn weist mobilitätseingeschränkte Reisende darauf hin, ab Harburg oder Dammtor auch die S-Bahnen zum Hauptbahnhof zu nutzen.

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Super viele Menschen werden ausgeschlossen.

Dieser Umweg kommt jedoch nicht für alle infrage. Eine Betroffene berichtet der MOPO, dass sie und ihre im Rollstuhl sitzende Tochter jetzt mit dem Auto pendeln. Die Spritpreise machen diesen Wechsel der Fahrmethode nicht nur langwieriger, sondern auch teurer. „Es wird einfach so geschluckt“, sagt sie. „Super viele Menschen werden ausgeschlossen.“

Sie hätte sich Alternativen zum empfohlenen Umstieg gewünscht, zum Beispiel anpackendes Hilfspersonal an den Gleisen. Doch bis der Aufzug ersetzt ist, wird sie wohl weiter Auto fahren und die Mehrkosten in Kauf nehmen.

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Sperrung taucht nicht in DB-App auf

Über den gesperrten Aufzug informiert die Deutsche Bahn auf Aushängen am Bahnhof Dammtor und Harburg, auf bahnhof.de und in der HVV-App, allerdings nicht über die App der Deutschen Bahn selbst. Dort steht bei einer beispielhaften Suche für eine Fahrt von Lüneburg nach Hamburg nichts von der Einschränkung.

Weiter verweist die Sprecherin der Bahn auf die Kundenberater der Mobilitätsservicezentrale. Diese seien auch telefonisch unter (030) 65212888 erreichbar und würden nach Voranmeldung (24 Stunden vorher) Unterstützung anbieten.