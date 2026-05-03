„Hat uns stark getroffen“: Beliebter Burgerladen in Hamburg schließt für immer

Burger mit asiatischem Touch gibt es seit 2018 bei „Shiso Burger“ in Hamburg. Doch nun haben die Inhaber eines der Restaurants geschlossen – der Grund ist traurig.

Ein Lachsburger mit Miso-Soße oder der Bulgogi mit Rindfleischstreifen, dazu gibt es Kimchi und Edamame: „Shiso Burger“ kombiniert herkömmliche Burger mit der traditionellen asiatischen Küche. Bisher gab es zwei Restaurants in Hamburg. Doch nun haben die Inhaber den Standort in der Bugenhagenstraße 23 (Altstadt) für immer geschlossen.

„Shiso Burger“: Standort in Hamburg schließt für immer

„Auf Wiedersehen! Mit einem schweren Herzen sagen wir: Ab dem 1.5. schließen wir unser ,Shiso’ Restaurant an der Bugenhagenstraße“, heißt es in einem Instagram-Posting. „Die anhaltende Baustellensituation hat uns stark getroffen – am Ende hat es leider nicht mehr gereicht.“

Asiatischer Burger: Der Bulgogi mit marinierten Rindfleisch-Scheiben, Feldsalat, frittierten Zwiebeln und Chili-Mayo Florian Quandt Asiatischer Burger: Der Bulgogi mit marinierten Rindfleisch-Scheiben, Feldsalat, frittierten Zwiebeln und Chili-Mayo

In Hamburgs Innenstadt sorgte zuletzt vor allem die Sanierung und der Umbau des Levantehauses für Einschränkungen und Sperrungen. Hier zog das Hotel „Conrad Hamburg“ ein.

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Die Gäste des „Shiso“ zeigen sich auf Instagram betroffen: „Ein Verlust für Hamburg. Echt schade!“, schreibt jemand. Oder auch: „Ein Leben ohne euren Ebiburger ist möglich, aber sinnlos!“ Doch: Der zweite Standort im Kleinen Burstah 1 (Altstadt), der 2024 eröffnet wurde, bleibe auch weiterhin geöffnet, verkündet das „Shiso“-Team: „Wir freuen uns, euch dort zu sehen!“